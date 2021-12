Martedì 28 Dicembre 2021, 05:03

GIUDIZIARIA

Carcere confermato per le sette persone arrestate nei giorni scorsi nel corso di un'operazione congiunta delle Squadre mobili di Latina e Frosinone, del commissariato di polizia di Fondi e del Nucleo investigativo dei carabinieri di Latina che si è svolta tra il capoluogo pontino, Fondi e Frosinone ed è stata coordinata dai sostituti procuratori Martina Taglione e Valentina Giammaria.

I PROTAGONISTI

Gianluca Del Vecchio, 38 anni, Onorato Rotunno, 35 anni, Luca Fabrizio, 48 anni, Francesco Paolo Carnevale, 25 anni, e Alberto Di Vito, 24 anni, tutti di Fondi, Alessandro Artusa e Paolo Rea di Latina sono stati trovati in possesso di 60 chilogrammi di hashish e 15 di marijuana oltre ad un vero e proprio arsenale fatto di pistole, una mitraglietta e 3 fucili con centinaia di munizioni di vario calibro, 15 chili di plastico, 14 detonatori e due bombe a mano, materiale nascosto in due auto e nel sottofondo di un furgone sottoposti a perquisizione. I sette, che sono accusati a vario titolo di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione di materiale esplosivo e di armi clandestine e da guerra con relative munizioni, sono stati ascoltati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota per l'interrogatorio di convalida.

Assistiti dagli avvocati Maurizio Forte, Oreste Palmieri e Pasquale Cardillo Cupo, hanno scelto di rimanere in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il magistrato al termine dell'interrogatorio ha convalidato l'arresto e ha respinto l'istanza presentata dalla difesa sulla concessione degli arresti domiciliari: restano tutti in carcere.

LE INDAGINI

Non si fermano invece gli accertamenti per capire a chi era destinata la droga sottoposta a sequestro e cosa sarebbe servita una quantità così ingente di materiale esplosivo. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e lavorano sul matediale sequestrato in occasione degli arresti ovvero telefoni cellulari e documenti ritenuti di grande interesse per il prosieguo delle indagini.

Elena Ganelli

