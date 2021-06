IL PROCESSO

Ha preso strade diverse l'iter processuale a carico di Mirko Ranieri, 21 anni, e Vittorio Bonanni, 62enne, finiti in carcere il il 9 gennaio scorso nel corso di un controllo della polizia in seguito al quale erano state ritrovate alcune armi e oltre mezzo chilo di droga. I due, per i quali il sostituto procuratore Giuseppe Bontempo aveva richiesto il giudizio immediato, ieri sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario al quale avevano richiesto di essere giudicati con riti alternativi. In realtà è stato solo Bonanni, assistito dall'avvocato Italo Montini, a scegliere questa strada ed è stato condannato in abbreviato a 5 anni. Ranieri invece, assistito dall'avvocato Giancarlo Vitelli, ha deciso di essere giudicato con rito immediato e dovrà comparire il 13 luglio davanti al secondo collegio penale. I due erano finiti in manette a conclusione di una serie di controlli della Squadra Volante che avevano notato Ranieri - appena 21enne ma con una condanna per un omicidio commesso quando era minorenne e che per quel reato è in affidamento in prova - entrare e uscire da un'abitazione di sua proprietà ma occupata dal 62enne Vittorio Bonanni. Così sono scattate le perquisizioni: nell'auto del ragazzo è stato trovato un panetto di hascisc da circa un etto e nell'appartamento un altro mezzo chilo di stupefacente tra hashish e marijuana oltre a una decina di grammi di cocaina. In casa c'erano anche un fucile semiautomatico e tre pistole, una con matricola abrasa e un'altra risultata rubata. Poi la perquisizione nell'appartamento di Ranieri dove sono stati trovati droga e quasi diecimila euro in contanti.

