L'INDAGINE

Ha spiegato di essere in possesso di quelle armi perché le custodiva per conto di un vicino di casa che però nel frattempo era deceduto. Così il 62enne Vittorio Bonanni ha giustificato la presenza nella sua abitazione di tre pistole e un fucile rinvenuti durante un controllo degli agenti della Squadra Volante che lo ha portato in carcere insieme al 22enne Mirko Ranieri, attualmente affidato in prova dopo una condanna per omicidio quando era ancora minorenne. Tutto si è consumato venerdì quando gli uomini della Questura si sono insospettiti vedendo il ragazzo uscire è stato trovato un panetto di circa un etto di hashish. I successivi controlli hanno portato poi al ritrovamento all'interno dell'abitazione da cui il giovane era stato visto uscire nonché del suo domicilio, uno stabile situato sul litorale pontino, mezzo chilo tra hashish e marijuana e una decina di grammi di cocaina nonché tutti gli accessori e il materiale utili al peso e al confezionamento dello stupefacente e circa 10mila euro in contanti. Le perquisizioni hanno anche consentito di trovare alcune armi: un fucile semiautomatico calibro 12 e tre pistole semiautomatiche calibro 7,65 di cui una con matricola abrasa oltre ad un'altra pistola risultata rubata: tutte e tre le pistole avevano i caricatori riforniti. Per Ranieri e Bonanni sono quindi scattate le manette e ieri mattina nel corso dell'interrogatorio di convalida davanti la giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota entrambi hanno scelto di rispondere e ammettere le proprie responsabilità.

Mirko Ranieri, assistito dall'avvocato Giancarlo Vitelli, ha raccontato al giudice che la droga rinvenuta all'interno delle due abitazioni era sua ma ha voluto precisare di non sapere nulla della presenza delle armi. E' stato invece Bonanni, difeso dall'avvocato Italo Montini, a raccontare al gip che pistole e fucile erano nella sua disponibilità ma in realtà appartenevano ad un vicino di casa che abitava nell'appartamento di fronte al suo e che gliele avrebbe consegnate per custodirle. Nel frattempo però l'uomo sarebbe morto e Vincenzo Bonanni avrebbe conservato comunque le armi nella sua casa senza però denunciarne il possesso. Gli investigatori hanno peraltro già avviato una serie di accertamenti per risalire alla provenienza di pistole e fucile. Al termine dell'interrogatorio di ieri mattina il gip Castriota ha convalidato entrambi gli arresti e si è invece riservata di decidere sulla richiesta di arresti domiciliari presentata dai legali dei due indagati che sono attualmente detenuti nel carcere di Velletri.

E. Gan.

