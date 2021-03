25 Marzo 2021

LE INDAGINI

Tre arresti della polizia in due distinti blitz antidroga a Latina. Gli investigatori della squadra mobile, con il cane poliziotto Isco, hanno perquisito l'abitazione di un uomo di 44 anni, Armandino Moretta, sospettato di vendere stupefacenti. Durante l'irruzione nell'appartamento l'uomo ha lanciato dalla finestra un contenitore di vetro in cui nascondeva parte dello stupefacente che aveva in casa. Il barattolo è stato però recuperato: conteneva 12 grammi di hashish suddivisi in 10 dosi. Nel corso della perquisizione l'unità cinofila Isco ha fiutato altra droga, in particolare una busta nascosta dietro un mobile in cui erano stati occultati altri 65 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Sono stati sequestrati anche 500 euro in contanti.

Altre due persone sono finite ai domiciliari nel corso di un blitz degli agenti della squadra volante. Si tratta di due giovanissimi esponenti del clan rom, Antonio Di Silvio e sua moglie, 23 e 20 anni. Gli agenti hanno notato il ragazzo che armeggiava vicino a uno stendino posizionato all'esterno di un appartamento del Nicolosi che era stato più volte oggetto di mirati servizi della questura. Hanno quindi notato che il ragazzo prelevava un borsello da una tasca di un paio di jeans stesi ad asciugare e lo consegnava alla ragazza che a sua volta lo nascondeva nel reggiseno. I poliziotti hanno bloccato i due giovani e la ragazza ha consegnato spontaneamente il borsello che conteneva diversi pacchetti di polvere bianca. La sostanza, sottoposta a narcotest, è risultata cocaina, per un peso complessivo di 30 grammi. Per la giovane coppia è scattato l'arresto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.

La.Pe.

