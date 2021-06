IL PROCESSO

Si è concluso con una assoluzione in sede di udienza preliminare il procedimento a carico di Gianluca Zuncheddu, 41 anni - padre della 16enne Desirée Mariottini uccisa a San Lorenzo a Roma nell'ottobre 2018 - e del fratello Marco di 44 anni, chiamati a rispondere di detenzione e cessione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La vicenda oggetto del procedimento risale al maggio 2016 quando nell'ambito di una serie di indagini su una rete di spaccio a Cisterna effettuata anche con l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali proprio nella zona dell'abitazione dei fratelli Zuncheddu avevano fermato un ragazzo che aveva avuto contatti con loro: addosso aveva 2,7 grammi di cocaina già divisa in cinque dosi nascoste in un involucro che aveva nella biancheria, un altro grammo suddiviso in due dosi all'interno di uno sgabuzzino in uso al giovane pusher. Poi su sua indicazione i militari avevano trovato altri 55 grammi di sostanza stupefacenti dello stesso tipo nascosta in un vaso di vetro sotterrato e coperto di rami secchi in una località boschiva a Cisterna.

Era stato il ragazzo a rivelare che lo stupefacente lo vendeva per conto di Gianluca e Marco Zuncheddu, entrambi con precedenti specifici. Ma qualcosa nell'iter giudiziario deve essere andato storto perché ieri mattina nell'udienza preliminare davanti al gup Pierpaolo Bortone il pubblico ministero Giuseppe Miliano ha chiesto l'assoluzione per entrambi gli imputati, assistiti dall'avvocato Oreste Palmieri, per la mancanza di prove a loro carico. Non sarebbe infatti stata effettuata nei tempi previsti la perizia sulla sostanza stupefacente sequestrata, sostanza che nel frattempo è stata distrutta.

Sono così venuti a mancare gli elementi chiave per supportare l'accusa di detenzione a fini di spaccio non essendoci la prova certa che quella sostanza fosse cocaina: il pubblico ministero non ha potuto fare altro che prenderne atto e chiedere l'assoluzione di Gianluca e Marco Zuncheddu. Il giudice per l'udienza preliminare al termine della camera di consiglio ha quindi emesso una sentenza di assoluzione.

Elena Ganelli

