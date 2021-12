Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:03

GIUDIZIARIA

Ha risposto alle domande del magistrato negando tutte le accuse a suo carico Maurizio De Bellis, arrestato il 21 dicembre scorso con l'accusa di avere ceduto mezzo chilo di cocaina. Il 54enne, assistito dall'avvocato Oreste Palmieri, è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario firmatario dell'ordinanza di custodia cautelare e ha spiegato di non essere stato lui a consegnare la droga a Ruvi Marc Villalobos, 25 anni, che era finito in carcere una settimana prima perché sorpreso con il pacco contenente la sostanza stupefacente.

I due arresti rientrano in un'operazione condotta dai militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri e dagli uomini della Squadra Mobile della Questura, coordinati dal sostituto procuratore Daria Monsurrò.

L'ANTEFATTO

Gli accertamenti avevano preso il via nella zona dei pub dove la sera del 10 dicembre durante un normalo servizio di controllo nell'area dove si concentra la movida i carabinieri si erano accorti della presenza di un giovane, Villalobos, che aveva in mano un pacco che ha tentato di nascondere alla vista dei militari. Il 25enne aveva tentato di allontanarsi velocemente ma era stato seguito e fermato: il pacco conteneva mezzo chilo di cocaina e addosso Villalobos aveva anche alcune dosi di hascisc già pronte e destinate sicuramente ad essere spacciate tra i tra i frequentatori dei locali del centro di latina.

In quella circostanza il 25enne era stato arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio ma gli accertamenti erano andati avanti individuando in De Bellis la persona che aveva ceduto la sostanza stupefacente. Così a suo carico era stata emessa una ordinanza di custodia cautelare eseguita a casa della compagna dove gli investigatori lo avevano rintracciato e trasferito nella casa circondariale di Frosinone dove si trova tuttora. Nei giorni scorsi l'interrogatorio di garanzia durante il quale il 54enne ha risposto alle domande del gip difendendosi e precisando di non essere stato lui a cedere la cocaina a Villalobos. Al termine dell'interrogatorio la difesa non ha presentato istanze di revoca e alleggerimento della misura cautelare quindi De Bellis resta in carcere.

Elena Ganelli

