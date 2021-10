Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:02

La difesa è riuscita a dimostrare che la droga in suo possesso era esclusivamente per uso personale. Così Emanuele Malfetta, il 48enne di Latina arrestato ad Aprilia per detenzione di sostanze stupefacenti, è stato assolto perché il fatto non sussiste. Il processo per direttissima si è tenuto ieri mattina davanti al giudice monocratico Fabio Velardi con rito abbreviato condizionato alla produzione documentale dello stato di assuntore e all'esame della convivente circa questa condizione, elementi grazie ai quali la difesa, rappresentata dall'avvocato Alessia Vita, ha dimostrato che le sostanze stupefacenti delle quali l'uomo è stato trovato in possesso erano per uso personale. Il 48enne era stato fermato alla guida di un'auto all'interno della quale gli agenti di polizia avevano trovato due involucri contenenti cocaina mentre nella sua abitazione, sottoposta a perquisizione con unità cinofile, erano stati trovati della marijuana, nascosta in una borsa termica e l'occorrente per il confezionamento dello stupefacente. Al termine della camera di consiglio il giudice lo ha assolto perché il fatto non sussiste ed ha revocato gli obblighi di polizia giudiziaria che gli erano stati concessi al posto degli arresti domiciliari.