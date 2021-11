Lunedì 22 Novembre 2021, 05:03

Controlli nel fine settimana in tutta la provincia, in particolare sulla circolazione stradale e sullo spaccio di droga. I carabinieri, coordinati dal comandante provinciale, il colonnello Lorenzo D'Aloia, hanno denunciato nove persone e ne hanno segnalate dieci alla Prefettura di Latina.

Tra i comuni di Latina, Sabaudia, Pontinia e Sezze, sabato sera sono state denunciate: una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, era in possesso di 11,45 grammi di hashish, 2,10 grammi di cocaina e un grammo di marijuana. Una persona è stata denunciata per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, aveva con sé un coltello a serramanico con lama di 9 centimetri; due persone sono state denunciate per guida in stato di ebrezza e una per essersi rifiutata di sottoporsi all'alcoltest. Cinque persone segnalate alla prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale. I carabinieri di Formia hanno denunciato tre persone per guida con patente revocata, una per guida in stato di ebbrezza e segnalato il titolare di un locale di Minturno per violazioni inerenti il green pass e violazioni in materia di conservazione degli alimenti;

5 persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di modica quantità di droga.

