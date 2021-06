Venerdì 25 Giugno 2021, 05:02

RIO MARTINO

Dragaggio terminato a Rio Martino e porto canale nuovamente navigabile per i pescherecci; e, contemporaneamente, è stato effettuato un piccolo ripascimento sulle spiagge al di fuori delle due bocche di porto. Tecnicamente, si parla di apertura del passo marittimo, ovvero di un dragaggio della sabbia che ciclicamente si accumula al centro del canale, alzando il fondo e limitando quindi il pescaggio disponibile per le barche, che rischiano così di arenarsi. Dopo una prima apertura del passo avvenuta alcuni mesi fa, l'operazione si è resa nuovamente necessaria nelle scorse settimane, ma questa volta si è operato in maniera differente. Mentre nella prima occasione la sabbia, rimossa dal centro, era stata posizionati sui lati, ma sempre all'interno del porto canale, questa volta i due Comuni, di Latina e Sabaudia, competenti per le due sponde, hanno richiesto e ottenuto il permesso di rimuoverla, spargendola all'esterno, ovvero sulle spiagge esterne alle bocche di porto. Per poter fare questo è stato necessario prima effettuare la caratterizzazione delle sabbie, e poi emettere apposite ordinanze. Questo tipo di intervento ha quindi ottenuto due differenti risultati: liberare la via di accesso al canale, con una profondità di pescaggio che, nel centro, raggiunge quasi due metri, e avere riportato sabbia sulla costa limitrofa, per quasi 3mila metri cubi. A Rio Martino, inoltre, spiega l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini, «stiamo posizionando la struttura stagionale che ospita Capitaneria di porto, Polizia municipale e Vigili del fuoco, per la sicurezza dei natanti e dei bagnanti delle spiagge limitrofe. Inoltre, sono stati completamente riordinati e ridisegnati i posti auto, in totale 40, tutti liberi (sul resto del lungomare sono strisce blu, ovvero a pagamento, dal 1 giugno fino al termine della stagione estiva, ndr), più quelli riservati ai disabili». Severamente vietata invece la sosta dei camper, che hanno spazio riservato presso il Vasco de Gama. Finite le operazioni a Rio Martino, ieri è ripartito il ripascimento sulla costa del tratto A di lungomare, in particolare, nei 200 metri di spiaggia a sud del Lido di Nausicaa, dove è previsto che siano riportati circa 10mila metri cubi di sabbia. Queste operazioni, in base anche all'ordinanza emessa dal Comune, si dovrebbero concludere entro il 30 giugno. Intanto, sui tratti di spiaggia libera, è stato completato anche il posizionamento di bagni chimici e docce, analogamente a quanto fatto lo scorso anno, «per offrire servizi in più anche sui tratti di arenile non in concessione a stabilimenti.

An. Ap.

