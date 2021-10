Sabato 2 Ottobre 2021, 05:03

ELEZIONI

A Latina sono 105.061 gli elettori (dato fornito dal Comune) chiamati alle urne, domani 3 ottobre e lunedì 4 ottobre, per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

INOMI

Sono nove le opzioni per la carica di primo cittadino: l'uscente Damiano Coletta e gli sfidanti Vincenzo Zaccheo, Gianluca Bono, Annalisa Muzio, Nicoletta Zuliani, Antonio Bottoni, Sergio Sciaudone, Tonino Mancino e Andrea Ambrosetti. Sarà eletto sindaco al primo turno il candidato che otterrà la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Qualora alla consultazione di domani e dopodomani, nessuno degli aspiranti primi cittadini avrà raggiunto tale soglia, è previsto per domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre il ballottaggio tra i due candidati che avranno ricevuto più voti al primo turno, essendo Latina un comune con popolazione superiore ai 15mila abitanti (126.612 in base all'ultimo dato Istat). A sostegno dei nove aspiranti sindaci ci sono in totale 21 liste di candidati alla carica di consigliere comunale. Sono 32 gli scranni a disposizione per il Comune di Latina.

MODALITA' DI VOTO

Nel capoluogo pontino, come negli altri comuni con più di 15 mila abitanti, la normativa prevede tre modalità di voto. Si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco e in questo caso il voto viene attribuito esclusivamente al candidato sindaco scelto. E' possibile tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri. La terza opzione è quella del voto disgiunto, che consiste nel tracciare un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata. In questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. In tutti i comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti è quindi anche il caso di Latina - è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile e un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l'annullamento della seconda preferenza.

ORARI E SEZIONI

Nella giornata di domenica 3 ottobre, si vota dalle 7 alle 23, lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Stessi orari sono previsti in caso di ballottaggio per domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Sono 116 le sezioni distribuite sul territorio di Latina. Rispetto alla tradizionale collocazione nei diversi seggi, per questa elezione si segnala che le sezioni 4, 5, 26, 27 e 101 con sede nella scuola elementare Gionchetto di via Gran Sasso sono state spostate all'istituto comprensivo Giovanni Cena di via Lepanto.

I SERVIZI

Contattando la centrale operativa del comando di Polizia Locale (telefono 0773/4666320

oppure 4666333) è possibile attivare il servizio Prontobus per il trasposto di elettori diversamente abili e delle persone che si trovano in quarantena per Covid. Per Covid è possibile votare anche a domicilio per chi ne ha fatto richiesta, previo certificato medico entro il 28 settembre scorso. Oggi dalle 9 alle 18, domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 l'ufficio elettorale di via Ezio sarà aperto per rispondere all'esigenza di rilascio e rinnovo delle tessere elettorali.

L'INIZIATIVA

I cittadini aventi diritto di voto potranno recarsi gratuitamente presso il proprio seggio elettorale a bordo dei monopattini elettrici Helbiz. Per poter usufruire del servizio, sarà sufficiente scaricare apposita app. Si tratta di un'iniziativa sociale che la Helbiz, presente anche a Latina con il servizio di sharing, mette in campo per favorire il diritto di voto e l'utilizzo di una mobilità sostenibile.

Rita Cammarone

