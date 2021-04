25 Aprile 2021

CICLISMO

Se arrivare in cima all'Everest è senza dubbio una grande impresa, percorrere due volte consecutive la distanza equivalente alla vetta più alta del mondo in salita, in sella a una bici da strada, è una sfida alla portata di pochissimi. Tra questi c'è sicuramente il setino Cristian Nardecchia. Il 36enne originario del quartiere Casali è pronto a cimentarsi in un'altra grande sfida del ciclismo estremo, il DoubleEveresting. Una delle più recenti challenge provenienti dal mondo delle due ruote in cui i ciclisti sono chiamati a percorrere un percorso in pendenza, lungo quanto il doppio dell'altitudine del monte Everest, nel minor tempo possibile. Tra fine luglio ed inizio agosto il 36enne tenterà di stabilire il nuovo Official World Record di dislivello in 24 ore. Record che al momento è detenuto dallo spagnolo Tiago Ferreira e che il ciclista setino dovrà cercare di stabilire lungo un percorso da ripetere più volte e attualmente in fase di studio, per percentuale di pendenza della salita e lunghezza. Saranno tre mesi di grande preparazione mentale e fisica per Nardecchia, che nella vita gestisce un salone di parrucchieri a Latina. Sebbene non sia un ciclista di professione, il 36enne ha iniziato a pedalare quando di anni ne aveva 24, in una famiglia con tradizioni ciclistiche e può vantare risultati da grande campione. «Mio fratello Umberto, ciclista professionista, diceva che andavo molto bene in salita». Nardecchia ricorda così l'inizio di un percorso che lo ha portato alla pagina più bella nel 2016, vincitore assoluto della Maratona delle Dolomiti, la più famosa delle Granfondo. Una gara di 140 km, 4.500 metri di dislivello, oltre 10.000 partecipanti, nella quale, nel 2017, oltre al sesto posto assoluto, ha fatto registrare il miglior tempo nella scalata del terribile passo Giau, 35'40'', record di tutte le edizioni. Nelle sei edizioni complessive, tra il 2014 e il 2019, si è sempre piazzato entro i primi 10. È stato protagonista anche in altre Granfondo, come quella del 2013 a Roma in cui si è aggiudicato il secondo posto e nel 2019 a Latina, quando è salito sul gradino più alto del podio. Il ciclista corre per la squadra ciclistica Nardecchia Montini Paco Sport e si dice «Pronto per una sfida difficile». Visto quello ha fatto in passato, non si lascerà spaventare dalle quasi 250 volte in cui dovrà coprire lo stesso percorso, in salita e ovviamente poi in discesa, calibrando soste, recuperi e alimentazione. Dalla sua ha, senz'altro, tutto l'affetto e il supporto dell'intera comunità setina, con tantissimi cittadini scatenati sui social e impazienti di sostenerlo anche in questa nuova impresa.

Francesca Leonoro

