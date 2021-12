Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO

Doppia sfida interna per chiudere l'anno con il botto. Domenica al Francioni arriverà il Monterosi, la formazione contro la quale i pontini hanno lottato per il primo posto in serie D la stagione scorsa, mercoledì invece, sempre di fronte al proprio pubblico, è in programma il duello con il Palermo, valido per la prima giornata di ritorno. Due sfide dall'alto coefficiente di difficoltà.

La prima è uno scontro diretto, il Monterosi al momento è a quota 19 punti in graduatoria, due in meno rispetto ai ragazzi di Daniele Di Donato, e un successo permetterebbe al Latina di chiudere a 24 l'andata, punteggio lusinghiero se si pensa che la quota salvezza è intorno ai 40. La seconda è una di quelle gare che regalano sensazioni forti, contro un avversario blasonato, il Palermo, già battuto in passato e che oggi lotta per provare a tornare in serie B. Il Latina sa che potrà contare sull'effetto Francioni, la tana dove i nerazzurri hanno vinto le ultime quattro gare di campionato, successi che hanno dato grande fiducia al gruppo capitanato da Andrea Esposito che, dopo aver scontato il turno di squalifica, riprenderà posto al centro della difesa. Tornerà a disposizione anche Di Livio, altra opzione importante per il centrocampo.

BIGLIETTI

Ora più che mai tutti allo Stadio. Prosegue anche per questa gara la promozione per la tifoseria di casa che potrà accedere ai settori curva e gradinata del Francioni a prezzo ribassato. Sconto anche per gli under 14 che potranno entrare al Comunale con il biglietto ad un euro (oltre i costi di prevendita) accompagnati da un adulto pagante. I tifosi accederanno grazie al prezzo promozionale di 8 euro in curva e 12 euro in gradinata. I tagliandi possono essere acquistati online sul portale di Ciaotickets ed anche presso i consueti punti vendita. Allo stadio si accede se in possesso di super greenpass (solo vaccinazione) ed è obbligatorio indossare la mascherina di protezione e mantenere il distanziamento sociale di un metro.

PROMOZIONE

Si è disputata ieri pomeriggio l'undicesima giornata del girone E. C'era grande attesa per il big match tra la capolista Monte San Biagio e la seconda della classe Cos Latina. La gara è terminata 0-0, risultato che prolunga la striscia di risultati consecutivi dell'undici di mister Del Prete. La prima della classe ha 29 punti in classifica (9 vittorie e 2 pareggi. Vittoria importante per il Latina Borghi Riuniti, capace di mettersi a ridosso proprio del Monte San Biagio grazie all'agevole 2-0 rifilato al Lirina. Perde all'ultimo minuto di recupero l'Atletico Pontinia sul campo del Tecchiena, mentre il Montenero getta alle ortiche una vittoria che pareva ormai certa con l'Anitrella dopo il doppio vantaggio iniziale. L'Hermada fa festa con le sei reti rifilate all'Alatri.

