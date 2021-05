14 Maggio 2021

CALCIO

Non sembra esserci pace nel girone F di Serie D, ancora alle prese con le problematiche relative al Covid-19. Dopo aver saltato il match di domenica scorsa in casa del Rieti, l'Aprilia visti i casi di positività, non potrà scendere in campo nemmeno il 16 maggio al Quinto Ricci' contro il Real Giulianova. A poco più di un mese dal termine della stagione, si complica ulteriormente il cammino sia per gli uomini di Galluzzo che per la compagina abruzzese. Per l'Aprilia sono due in totale i match da recuperare, per i giallorossi addirittura tre.

LE DATE

La Lega ha stabilito che l'incontro con i reatini si disputerà mercoledì 26 maggio, mentre quello con il Giulianova domenica 30 con conseguente slittamento del calendario fino al 16 giugno. Non un periodo particolarmente fortunato per gli apriliani che nei giorni scorsi hanno dovuto salutare definitivamente il giocatore più rappresentativo, Ruben Olivera, costretto a dare l'addio al calcio giocato. Per la formazione di Galluzzo si prospetta un finale di stagione denso di appuntamenti ravvicinati con l'obiettivo di conquistare un numero di punti utile a evitare la zona play out. L'Aprilia al momento occupa la tredicesima posizione a quota 34, frutto di 8 vittorie, dieci pari e nove sconfitte. Per uscire dalla zona pericolosa della classifica serve un'accelerazione.

LATINA CALCIO

Un cambio di passo che riguarda anche i nerazzurri, impegnati nella corsa al secondo posto nel girone G e reduci dall'importante successo guadagnato in extremis sul terreno dell'Afragolese grazie al gol di Sarritzu. Anche i pontini dovranno recuperare due partite (Arzachena in trasferta il 26 maggio e Muravera in casa mercoledì 2 giugno), ma prima c'è da pensare alla sfida del Francioni contro il Team Nuova Florida.

Il tecnico Raffaele Scudieri dovrà fare i conti con diverse assenze in difesa: il giudice sportivo ha fermato per una giornata il portiere Alonzi e il centrale Allegra, oltre a Orlando che sarà costretto a guardare i propri compagni dalla tribuna dopo le tre giornate rimediate per - si legge nel comunicato - aver afferrato con entrambe le mani il collo di un calciatore avversario mentre gli rivolgeva espressioni offensive e minacciose.

I GIOVANI

Intanto la Lega Nazionale Dilettanti ha dato disposizioni anche riguardo l'impegno dei giovani di lega per il prossimo campionato dilettanti. In campo dovranno essere presenti quattro giovani calciatori (annate 2000, 2001, 2002, 2003).

Davide Mancini