3 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Non hanno gradito la sconfitta, il secondo passo falso in pochi giorni dopo il pareggio interno con il Lanusei, e hanno aspettato il rientro della squadra per esternare la loro delusione.

I tifosi del Latina calcio - che fra l'altro non hanno gradito il cambio di allenatore - non hanno usato mezzi termini e alla fine a rimetterci è stato il pullman che riportava la squadra al Francioni dopo la trasferta a Torre Annunziata e la partita persa (4-3) in casa del Savoia. Un risultato che solo nel finale è stato reso meno pesante, ma che non ha certo mitigato l'amarezza di chi vede allontanarsi inesorabilmente il sogno di raggiungere la serie C. I nerazzurri sono stati scavalcati al secondo posto dall'Artena e il Monterosi - se continua a questi ritmi - è praticamente irraggiungibile.

Ma torniamo all'episodio del rientro dalla Campania, quando una decina di tifosi stava aspettando la squadra. Si era capito subito che la situazione non fosse tranquilla ed è volato qualche sasso all'indirizzo dell'autobus del Latina.

È stato rotto il vetro posteriore del veicolo e adesso la Polizia sta cercando di risalire a chi possa aver compiuto il gesto. I tifosi del Latina, quelli più attaccati e che hanno seguito la squadra anche dall'esterno dello stadio in questo periodo, sono noti alle forze dell'ordine ma bisognerà vedere se erano lì giovedì sera e se hanno lanciato i sassi.

Resta un clima di tensione che non è la prima volta che si verifica nella storia della squadra di calcio della città, acuito dal fatto che anche questa stagione sembra sfuggire l'obiettivo dichiarato in avvio di vincere il campionato e tornare in un torneo più consono per il blasone nerazzurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA