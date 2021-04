2 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







Dopo l'ultimo turno dell'A2 del basket maschile giocato il 28 marzo, le tante magagne latenti sono esondate. Sono ben 31 le gare da recuperare con situazioni diametralmente paradossali: Piacenza e Biella (girone Verde) hanno giocato tutte le 26 gare; altre come Chieti, nel Rosso, ne devono recuperare ben 6. Quello che poi è successo l'altro ieri, con il recupero tra Latina e Rieti, rinviato a 3 ore dall'inizio, crea un precedente che autorizza ogni futura decisione. Che il campionato sia falsato è stato scritto anche sui muri, ma il manager di Biella Marco Atripaldi, con una intervista di fuoco apparsa ieri su La Stampa lo ribadisce in modo efficace, stigmatizzando soprattutto la chiusura della Fip al logico blocco delle retrocessioni: «Tutti i club meriterebbero un premio solo per esserci - tuona Atripaldi - invece sembra il torneo delle pizzerie e noi vinciamo il premio dei fessi. Abbiamo finito le partite, ma dovremo attendere il 25 aprile per tornare in campo: è giusto questo?». A Latina, invece, di gare ne devono giocare ancora 4, ma quella con Rieti è di nuovo saltata: le prossime di domani con Pistoia e del 7 aprile a Chieti si giocheranno? Il presidente Lucio Benacquista (foto) è amareggiato: «Siamo stati ignorati dalle istituzioni: nessun ristoro economico. Noi imprenditori abbiamo garantito la regolarità dei campionati: avevano promesso la riapertura al pubblico con capienza ridotta, ma non è avvenuto. Siamo intervenuti sul mercato per potenziare la prima squadra: si va avanti solo per i sacrifici di presidenti, soci e sponsor: meritiamo riconoscenza, altro che retrocessioni». D'accordo il giemme dei pontini Mariano Bruni: «Allestire il roster non è stato semplice sapendo di dover affrontare un percorso pieno di incognite, per giunta con in minor apporto dei pochi sponsor che sostengono la Latina Basket, che comunque ringraziamo. Fin dalla Supercoppa, ci sono stati i primi rinvii con le difficoltà nel gestire i recuperi, tanto da far partire la prima fase dalla terza giornata. I mesi sono trascorsi tra posticipi, recuperi, slittamenti, oltre che lunghe settimane di fermo per via di positività e quarantene, alternate a tour de force di sfide in tempi strettissimi. Tale situazione non giova allo sport, agli atleti, agli appassionati: non ne traggono vantaggi nemmeno le società che, nonostante la pandemia, hanno scelto di continuare a investire in un progetto che crea opportunità di lavoro per tante persone».

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA