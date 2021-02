RIFIUTI

«Oggi mi sento di rassicurare la comunità: quei tre pallini verdi, accanto al sito della Migliara 45, rimangono, ma agli atti ora ci sarà anche la relazione tecnica dei due consulenti del Comune, che dice che quel luogo non va bene: ai dati tecnici, si risponde tecnicamente, non con il populismo o con la responsabilità di 50 anni di scempio a Montello». Così il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha posto ieri in Consiglio comunale la pietra tombale sull'ipotesi del sito di stoccaggio del secco residuo accanto alla Plasmon. Il no è definitivo e ora i sindaci della provincia si incontreranno a breve per trovare un'altra soluzione, ma il rischio, sempre più forte, è che questa sia ormai in mano al commissario ad acta nominato dal Tar a margine del ricorso della Rida Ambiente di Aprilia.

«I tecnici della Provincia - ha spiegato il presidente Carlo Medici, collegato ieri - sono stati incaricati di redigere uno studio tecnico su tanti siti, non si poteva entrare nello specifico, occorre poi uno studio di secondo livello, come quello eseguito dal Comune di Latina. Ora si dovrà andare oltre, e gli esami riguarderanno tutti i siti». Relativamente alla possibile decisione del commissario ad acta, Medici ha chiarito come «il commissario non può certo agire al di fuori della normativa, ora dobbiamo riunirci come comitato dei sindaci e fornire al commissario una soluzione». La seduta è stata caratterizzata dagli interventi dei due consulenti del Comune, Massimo Amodio e Giorgio Libralato, che hanno illustrato le 70 pagine di relazione di diniego tecnico all'utilizzo del sito, consegnata lunedì. Diversi i criteri esaminati, a partire dalla presenza di case: «Ci sono decine e decine di case sparse - ha spiegato Amodio - e anche prendendone in considerazione solo 14, e facendo intorno a ciascuna un cerchio di 500 metri, non esistono zone libere»; c'è poi il tema geologico: «Sono presenti depositi sabbiosi caratterizzati da alta permeabilità, quindi non ci sono fattori di protezione delle acque sotterranee»; e poi la falda, «ad appena 6-7 metri di profondità», come i corpi idrici del fosso Novella e Rio Martino. Libralato ha poi posto l'accento «sui molti marchi Dop e Igp della provincia la cui produzione è in queste aree».

L'OPPOSIZIONE

Dure le contrapposizioni dell'opposizione: secondo Giovanna Miele (FI), «abbiamo dovuto subire delle scelte perché il suo ruolo (del sindaco, ndr) non è stato centrale nella conferenza dei sindaci: il sindaco doveva opporsi, dal mero punto di vista politico, non tecnico»; per Olivier Tassi (Misto), «bisogna costituire un Ato e redigere un piano dei rifiuti che ne sia espressione», mentre per Nicola Calandrini (FdI) «ci sono stati molti errori nella scelta del sito, e non sono convinto del percorso fatto dai sindaci e dal presidente della Provincia»; per Nicoletta Zuliani (Pd), invece, «la politica ha bisogno di dati per decidere, lo vediamo anche nella pandemia». Al termine, è stata bocciata con 18 voti contrari e 5 a favore la mozione dell'opposizione di centrodestra tesa a far «esprimere parere contrario all'ipotesi di un impianto di stoccaggio, contrariamente a quanto dichiarato dal sindaco nella conferenza dei sindaci del 20 gennaio». Parole che la maggioranza non ha accettato, proponendo un emendamento, bocciato però dalla minoranza.

