8 Maggio 2021

L'ORDINANZA

Riapertura complessiva della scuola Emma Castelnuovo di via Bachelet a Latina, al termine dei lavori per le infiltrazioni. L'ordinanza del sindaco del capoluogo, Damiano Coletta, è stata firmata ieri. Revoca quella del 9 aprile scorso, e stabilisce «a partire dal 10 maggio la ripresa delle attività didattiche anche nella parte di plesso ancora interdetta. Nello specifico: piano primo, aule da 6 a 10, compreso bagni e connettivo orizzontale, e pertanto la complessiva riapertura di tutto il plesso scolastico». La scuola era stata chiusa in un primo momento il 9 e 10 marzo a causa di una copiosa infiltrazione d'acqua che aveva impedito l'utilizzo in sicurezza dei locali sottostanti, dovuta alle precipitazioni meteoriche in concomitanza con l'esecuzione dei lavori di rifacimento completo della copertura; il 10 marzo la chiusura fu prorogata fino al 14, consentendo il 15 la riapertura parziale (erano escluse le aule dalla 1 alla 10). I lavori proseguono e il 9 aprile viene concessa la riapertura di altre aule, con interdizione invece di quelle dalla 6 alla 10. Ora, visto che tutte le lavorazioni risultano concluse, dato anche che «l'intervento eseguito consente di garantire il complessivo grado di sicurezza e la piena funzionalità anche della porzione di immobile ancora interdetta», viene sancita la riapertura.

