LA SENTENZAUn personaggio da tempo conosciuto alle forze dell'ordine in quanto al centro dello spaccio di sostanze stupefacenti in alcune zone del capoluogo pontino e legato anche al clan Di Silvio tanto che a novembre 2018 era stato nuovamente arrestato alla luce di una serie di indagini che avevano portato gli investigatori a ritenere che dopo l'arresto dei vertici del gruppo criminale stesse per prendere in mano la piazza di spaccio di Campo Boario, storicamente appannaggio dei Di Silvio. La polizia in quella occasione lo aveva rintracciato al Lido di Latina, in un villino al Villaggio dei giornalisti nei pressi di Foce Verde, e lo aveva arrestato nel corso di un blitz. Candido Santucci, che aveva già in mano lo spaccio in alcune aree, in breve tempo era riuscito ad imporsi anche nelle zone di Latina tradizionalmente coperte dal clan rom per conto del quale, secondo le rivelazioni dei pentiti nel processo Alba Pontina, avrebbe in precedenza anche custodito delle armi. Ieri mattina per il 45enne è arrivata una pesante condanna, 5 anni di reclusione per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio oggetto del procedimento al 16 luglio dello scorso anno quando gli agenti della Squadra Mobile lo avevano individuato nel parcheggio della stazione ferroviaria di Latina scalo e dopo averlo pedinato lo avevano sorpreso mentre consegnava ad una cittadina straniera un pacchetto di banconote in cambio di un involucro che la donna custodiva negli slip. Una volta fermati entrambi è risultato che nel cellophane trasparente c'erano 35 grammi di eroina mentre il denaro ammontava a 1450 euro. Addosso all'uomo era stato trovato anche un coltello a serramanico con lama di circa 10 centimetri e altri mille euro in contanti, provento per gli investigatori di una attività di spaccio. Santucci era finito nuovamente in carcere. Ieri mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone è stato celebrato il processo con rito abbreviato su richiesta della difesa rappresentata dall'avvocato Angelo Palmieri per poter usufruire dello sconto di un terzo sulla pena. A sostenere l'accusa il procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco che al termine della requisitoria, dopo avere ricostruito le modalità dell'arresto e alla luce dei precedenti dell'imputato, ha chiesto una condanna a sei anni e otto mesi di reclusione. Il gup, al termine della camera di consiglio, ha emesso la sentenza riducendo la pena a cinque anni di carcere.E. Gan.