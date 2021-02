BOXE

Rinasce a Formia l'Accademia della noble art. A distanza di vent'anni il centro di preparazione olimpica Bruno Zauli accoglie la Nazionale di pugilato. La creazione di un centro di interesse federale è il primo passo in ottica futura con l'allestimento di due ring nella struttura al coperto. Fino al 1° marzo 14 azzurri Elite si alleneranno nel sud pontino per il primo training camp. Il raduno, coordinato dal dt Giulio Coletta, dal tecnico Sumbu Kalambay e dal preparatore atletico Tiziano Bartocci, vedrà protagonisti i migliori boxeur. Spicca la presenza del 32enne di Marcianise Vincenzo Mangiacapre (Fiamme Azzurre), pesi superleggeri, tra i personaggi più conosciuti del panorama internazionale: vanta un tris di bronzi agli Europei di Ankara 2011, ai mondiali di Baku 2011 e ai Giochi di Londra 2012. Un passaporto olimpico che l'atleta campano tenterà di strappare per Tokyo attraverso il torneo continentale di qualificazione. Dal 27 febbraio al 6 marzo riflettori puntati anche sui 14 azzurri della categoria Youth. Il ritorno del pugilato qui da noi non può che rappresentare una bella notizia sottolinea il direttore del Centro Coni di Formia Davide Tizzano - L'accordo con la Fip nasce dall'intento di dar vita ad un nuovo ciclo di lavori, coinvolgendo sia le giovani promesse che i più navigati. Ma Formia e la boxe sono legati da un filo indissolubile. Qui costruì le sue imprese Patrizio Oliva, l'ex ct azzurro (la figlia Alessandra fece anche spada nel Club Scherma Formia), che aprì un ristorante in centro - Il Sole Marino - e fu delegato comunale allo sport. Allenò il meneghino Giacobbe Fragomeni, che preparò e vinse nel 2008 il mondiale dei pesi medio-leggeri. Una curiosità: nel 2001 a Largo Paone si tenne la sfida per il titolo italiano dei pesi massimi leggeri tra Pietro Aurino e Paolo Ferrara.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

