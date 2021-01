© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMIADa ieri è attiva una postazione per una vaccinazione anti Covid-19 anche all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Le somministrazioni dei vaccini Pfizer-Biontech sono iniziate ieri anche all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. In questa prima fase le dosi saranno destinate agli operatori sanitari, ai medici di famiglia, ai pediatri di libera scelta e presso lo spoke di Formia sarà vaccinato anche il personale della clinica cittadina Casa del Sole. L'adesione di medici, infermieri e ausiliari all'iniziativa, attesa da tempo, del vaccino non è stata unanime, in termini numerici, nei tre nosocomi, avendo fatto registrato il 93% l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, circa il 70% il San Giovanni di Dio di Fondi e appena il 50-60% il Dono Svizzero di Formia. Ma perché questa differenza di percentuali fra le tre strutture sanitarie? «Non c'è disparità di trattamento - spiega il direttore sanitario del Presidio ospedaliero sud, Giuseppe Ciarlo, che ha preso il vaccino a Latina - All'ospedale di Formia siamo al momento al 60% e i numeri sono destinati ad aumentare nei prossimi giorni. Qualche operatore è stato dirottato, per errore, all'ospedale di Fondi, qualche altro non ha ancora ricevuto risposte alla propria richiesta di vaccinazione, altri si sono forse bloccati non riuscendo a dare risposte in termini tecnologici ai quesiti. Ho ricevuto anche richieste di chiarimenti da parte delle forze dell'ordine circa l'eventuale presenza di no vax all'interno dell'ospedale, ma ho potuto tranquillizzare tutti. Niente di tutto questo». Forse al Dono Svizzero è stata insufficiente la campagna di sensibilizzazione al problema. «E' stata svolta nei tempi e nei modi giusti, ma vedrete, finiremo in volata raggiungendo il massimo delle adesioni». «Tutto regolare - rileva Amato La Mura, primario del reparto di malattie infettive, uno dei primi che si è sottoposto al vaccino - Oggi, 2 gennaio, sono arrivati a Formia i primi 60 vaccini, tutti somministrati ad altrettanti operatori sanitari del Dono Svizzero'. L'ho ricevuto anche io, tutto a posto, nessun effetto collaterale». «Finalmente sono arrivati anche per noi ausiliari, che lo avevamo richiesto da tempo», osserva una delle operatrici in servizio nel nosocomio formiano. Tra i primi a vaccinarsi anche Sandro Bartolomeo, ex sindaco e già primario di Neuropsichiatria infantile. «L'ho fatta due ore fa, neanche la minima reazione, nel giorno della mia nascita. E' il più bel regalo di compleanno - ha commentato sul suo profilo facebook - Vacciniamoci tutti senza alcun timore». Un po' di scetticismo affiora, comunque, tra altri operatori sanitari. All'ospedale di Formia sono in molti ad essere sfiduciati ed a contestare l'insufficiente attenzione da parte della direzione generale dell'Asl e della stessa Regione per i problemi del Dono Svizzero, accentuati soprattutto in questo lungo periodo di pandemia. «Ci sarebbero anche alcuni medici e infermieri osserva uno dei sanitari - che non sembrano del tutto convinti della efficacia del vaccino e attendono prima gli esiti dei test sostenuti da altri colleghi». Qualcun altro parla di insufficiente campagna di sensibilizzazione e altri di «inadeguata mentalità e capacità di recepire le novità della scienza». Questo 60% di adesioni alle vaccinazioni pesa un po' nel giudizio generale, ma forse tutto cambierà nei prossimi giorni con percentuali più massicce e convinte alla nuova iniziativa anti-Covid.Sandro Gionti© RIPRODUZIONE RISERVATA