Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:03

APRILIA

«Il mio nome è Pasqua, ma non ricordo più dove abito». Una donna malata di Alzheimer è stata riportata a casa dai carabinieri di Aprilia che sono riusciti a risalire ai suoi parenti attraverso i social network. E' accaduto nella periferia apriliana ieri pomeriggio. La donna vagava in stato confusionale in via dei Giardini all'altezza del civico 46: erano circa le 16,30. Un passante ha notato la poveretta e le si è avvicinato cercando di capire cosa le fosse accaduto. Non l'aveva mai vista prima. E' stato a quel punto che l'anziana ha detto di chiamarsi Pasqua, ma di non ricordare nient'altro. L'uomo ha chiamato il 112, una pattuglia è giunta sul posto e si è presa cura della donna. Sono state avviate delle indagini per risalire all'identità dell'anziana. L'operatore della centrale operativa di via Tiberio, mentre diramava la nota alle pattuglie, ha iniziato a consultare la banca dati per cercare di fare un incrocio tra le varie identità riscontrate in via dei Giardini. L'unica donna residente in zona di nome Pasqua classe 1934, abitava a pochi numeri civici di distanza dal luogo del ritrovamento e conviveva con figlio, nuora e nipote. Il militare ha iniziato a consultare Facebook ed è riuscito a risalire al nipote dell'anziana che aveva un'amicizia in comune proprio con il militare.

In pochi minuti e con poche mosse il parente è stato rintracciato. I familiari dell'anziana sono stati quindi avvertiti e si sono portati in caserma per incontrare e riabbracciare Pasqua. Una storia a lieto fine grazie alla professionalità dei militari di Aprilia.

Ra.Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA