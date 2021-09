Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

Domenica il Latina si ritroverà di fronte Zdenek Zeman, stavolta per una gara ufficiale. Il boemo, oggi alla guida del Foggia, il 28 marzo del 1996 fece visita allo stadio Francioni per disputare una partita amichevole ai tempi della Lazio di Cragnotti, terminata 8-0 per i capitolini contro l'undici pontino. Un match giocato davanti a diverse migliaia di spettatori, organizzato nell'ambito della trattativa che un anno prima portò il centrocampista Marco Cacciapuoti, classe 1977, dai nerazzurri ai biancocelesti. Il mediano del capoluogo, dopo l'esperienza al Macir Cisterna e le due stagioni alla Roma, ripartì dal Latina nel campionato nazionale dilettanti suscitando l'interesse proprio del boemo che lo volle con sé alla Lazio. E quando domenica, seduto sugli spalti del Francioni, l'attuale tecnico dell'Under 15 Elite della Samagor vedrà di nuovo Zeman in panchina, sarà come tornare indietro nel tempo. «Ricordo con grande piacere il mister, grazie a lui ho avuto la possibilità di giocare nella Lazio e vivere a 18 anni l'esperienza del ritiro in Giappone sull'isola di Hokkaido. Un mese intenso, trascorso al fianco di giocatori di caratura internazionale come Casiraghi, Signori, Winter e Boksic, con cui condividevo la stanza, tanto per citarne qualcuno. Parliamo dell'inizio di un'era importante per i biancocelesti che in quel momento stavano gettando le basi per un progetto che si sarebbe poi rivelato vincente. E il contributo di Zeman fu determinante per il raggiungimento degli obiettivi».

Cacciapuoti disputò un solo anno tra le fila della formazione Primavera allenata da Mimmo Caso, ma non dimentica gli insegnamenti del boemo. «Un tecnico di altissimo livello, pragmatico, che in Italia ha proposto una filosofia di gioco evoluta, al di là di come la si possa pensare in merito. Si dice erroneamente che lui non sia mai stato particolarmente attento alla fase difensiva. Nel suo concetto di gioco non era previsto l'elastico difensivo, voleva che la linea si alzasse prevedendo marcature preventive e quindi la capacità di leggere ogni situazione in anticipo. Chiaramente per riuscire nell'intento tutta la squadra in blocco doveva muoversi in un certo modo, a partire dagli attaccanti. Ci spiegava che il fine ultimo del gioco era segnare, sapeva che poteva prendere dei gol, ma lavorava affinché la squadra potesse realizzarne più dei suoi avversari. Non è mai cambiato nel corso degli anni e questo lo rende unico. Da Zeman, così come da Ezio Sella e Mimmo Caso, ho avuto modo di apprendere tantissimo. Sarà bello ritrovarlo al Francioni».

