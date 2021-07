Venerdì 30 Luglio 2021, 05:00

Un anno e mezzo di stop dovuto alla pandemia ed è finalmente arrivato il momento tanto atteso. L'Uisp può finalmente tornare ad operare con i suoi atleti e lo faràdomani - 31 luglio - con un appuntamento entrato a far parte delle più radicate tradizioni podistiche della provincia. Nella suggestiva location del Parco Pantanello, all'interno del Giardino di Ninfa, prenderà il via alle 18 la 19esima edizione della Campestre Oasi di Ninfa, gara sulla distanza di 8 chilometri e mezzo da percorrere in tre giri. In tanti hanno subito aderito, al punto da prevedere un totale di partecipanti vicino al tetto massimo dei 400. «Ringraziamo i numerosi sponsor e la disponibilità della Fondazione Caetani - dicono dall'Uisp - Sarà una campestre dai grandi numeri ma anche dalle grandi firme. La qualità a dir poco elevata dei contendenti è assicurata dai nomi di spessore assoluto come Laila Soufyane, Catia Addonisio, Marco Romano, Pasquale Rutigliano, Matteo Barba, Diego Papoccia e i vincitori dell'ultima edizione Fabio Lupinetti e Maria Casciotti». Anche la 19esima edizione, inoltre, sarà abbinata al ricordo di Emiliano Di Girolamo, giovane dirigente Uisp scomparso prematuramente. Per adesioni e informazioni scrivere a atleticaleggera.latina@uisp.it o contattare il numero whatsapp 328.1193101.

