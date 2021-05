31 Maggio 2021

Oggi il pubblico ministero Marco Giancristofaro deciderà se disporre l'autopsia sul corpo di Davide Antogiovanni, il 31enne di Fondi morto sabato in un incidente sull'Appia, a Terracina. Aveva accompagnato la fidanzata a un impegno di lavoro, momenti di normalità spazzati via dal dramma: intorno alle 15 viaggiava in direzione Latina in sella alla sua Honda Cbr 1000, lo schianto contro una Mercedes Classe A condotta da una 37enne. Stando ai rilievi della polstrada, coordinata da Giuliano Trillò, l'auto si era appena immessa sulla statale proveniente da una traversa lato mare. Nell'impatto la moto è stata sbalzata a diversi metri di distanza insieme al 31enne. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, inutili i ripetuti tentativi di rianimazione. Antogiovanni, meccanico nell'officina del padre, oltre che per l'amore per le moto era noto per altre due grandi passioni, il ballo (era istruttore di salsa e bachata) e la recitazione. Ma in tanti l'avevano conosciuto anche per l'impegno nella comunità cattolica. Tra gli innumerevoli messaggi di cordoglio spicca quello della Fraternità del Monastero di San Magno, da dove hanno ripreso un pensiero espresso tempo fa dal 31enne: «La vita è come una candela accesa. Se soffocata dai molti muri e barriere che ci poniamo si spegne, se vissuta con sobrietà e libertà splende! Certo, la candela come la vita finisce, ma la cosa straordinaria è che mentre si consuma dona luce e calore a tutti coloro che ti sono vicini».

Mirko Macaro

