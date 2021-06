1 Giugno 2021

IL PROGETTO

Dodici Comuni e 69 soggetti privati tra associazioni e imprese per «una chiamata che ha avuto un grande successo». Così l'assessore alle Attività produttive del Comune di Latina, Simona Lepori, ha presentato ieri, nella commissione al ramo, i risultati del Bando per il turismo, lanciato tre mesi fa dall'ente di piazza del Popolo e che ha avuto un discreto successo.

IL BANDO

«Il progetto del bando per il turismo - ha spiegato la Lepori - include anche quello delle Città di Fondazione (presentato sabato scorso, ndr), e ha come obiettivo la creazione di una rete di soggetti per la valorizzazione del territorio a fini turistici, partendo dall'uomo di Neanderthal fino alle città nuove. Tra i soggetti partecipanti c'è di tutto, andiamo dalle agenzie di viaggio e tour operator agli alberghi, dalle associazioni di categoria alle pro loco, dalle guide turistiche agli enti di promozione, dalle cantine vinicole alle aziende agricole, a Slow food. È una rete che realmente ci ha sorpreso e creerà una Dmo (Destination management organization, gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione turistica, ndr), che potrà occuparsi anche di altro». I Comuni che hanno scelto di aderire al Bando lanciato da piazza del Popolo, la cui sottoscrizione avverrà in queste ore, sono, oltre al capoluogo, Aprilia, Pontinia, San Felice, Sabaudia, Priverno, Prossedi, Maenza, Ventotene, Guidonia, Pomezia, Colleferro.

LA DECO

Novità anche per la DeCo, la denominazione di origine comunale di Latina: la commissione, composta da Laura Brida (Cia), Sara Guercio (Slow Food), Alberto Panzarini (tra gli autori del regolamento), Enrico Barcella (agronomo) ha già individuato tre prodotti tipici, la carne bovina, il latte e il grano, per i quali sta lavorando ai rispettivi disciplinari.

Andrea Apruzzese

