Un coordinamento di associazioni a supporto della candidatura di Vincenzo Zaccheo a sindaco di Latina, e che vede come priorità «la pianificazione di un'ordinaria amministrazione efficiente, il potenziamento dei servizi comunali nei borghi e la restituzione della centralità della città».

È Voler bene a Latina, il raggruppamento che a maggio aveva sostenuto la candidatura dell'ex primo cittadino bruciando sul tempo i partiti di centro destra. Adesso che Zaccheo è candidato della coalizione che comprende Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, le associazioni ribadiscono il sostegno. Si tratta di Cittadini contro Mafie e Corruzione, Alleanza per Latina, Soluzioni Verdi, Futuro Latina, Latina 2032, Giovani per Borgo Sabotino, Oasi Verde, Latina in Comune, Etica Civica per Latina, il Borgo è città, Fare Latina e Cambia Latina.

Zaccheo comincia la sua campagna elettorale prima ancora di essere stato presentato ufficialmente dai partiti della coalizione. Dopo aver incontrato le associazioni osserva come «i borghi meritano di tornare al centro dell'azione amministrativa e nei tantissimi incontri quotidiani, la gente chiede il ritorno alla normalità con la certezza dei servizi essenziali, garantiti attraverso i tributi dei contribuenti, alla programmazione della città e al miglioramento della qualità della vita».

Secondo il candidato sindaco unitario del centrodestra, «Latina è sprofondata nelle classifiche nazionali e non è più attrattiva per le nuove generazioni, infatti le nostre menti brillanti cercano la fortuna altrove».

Osservando un trend storico però, si nota come il territorio pontino (provinciale) sia oggi all'82esimo posto, rispetto al 69esimo dell'anno precedente; la posizione migliore fu toccata proprio sotto Zaccheo, il 56esimo posto, appena l'anno dopo la sua prima elezione, nel 2003, toccando poi nuovamente l'81esimo nel 2006 e l'87esimo nel 2010. Quindi Latina non ha brillato neppure in passato alternando exploit a crolli nella classifica.

«Tutto questo non è più accettabile - osserva ancora Zaccheo - la seconda città del Lazio era tutt'altro. La strada è in salita ma Latina ha le energie, al di là delle appartenenze, per rinascere ancora una volta con una visione chiara e un cronoprogramma puntuale per il centenario da progettare insieme alle anime, seppur diverse con le proprie peculiarità, della città».

