IL CASO

Sette classi chiuse alla scuola elementare Camillo Caetani di Latina Scalo, che fa capo all'istituto comprensivo Aldo Manuzio, per il caso positivo di una docente e di alcuni alunni, non collegati fra loro. Contumacia cautelativa per tutte le classi terze (A B C- D E), per la seconda C e la quinta D. Domani mattina inoltre, tutte le classi avranno un ingresso posticipato alle 10 per permettere una sanificazione massiva della sede scolastica.

LA DIRIGENTE

La decisione è stata adottata dalla dirigente scolastica Silvana Di Caterino per evitare panico tra i genitori tra cui, fin da venerdì, serpeggiava la notizia che si trattasse della variante inglese del Covid.

«Voglio tranquillizzare i genitori che quello che abbiamo fatto è in linea con le disposizioni Asl - spiega la Di Caterino - E' bene sapere infatti che appena siamo a conoscenza di un test rapido risultato positivo, immediatamente si procede con la sospensione didattica per far stare a casa tutti gli studenti a cui viene inviata anche una informativa sui comportamenti da adottare».

«A seguire la Asl, una volta accertata la positività al molecolare - continua la dirigente scolastica - , dispone la quarantena per le classi che sono state a contatto con il positivo. E' quello che abbiamo fatto finora ed è quello che continueremo a fare perché lo dice il protocollo. A questo abbiamo aggiunto anche la sanificazione del plesso, non solo delle aule, perché ci sembra giusto non scatenare il panico tra le famiglie».

LA PROCEDURA

Una volta accertata la positività della docente anche dal molecolare la scuola predisporrà la didattica a distanza. Secondo le informazioni che arrivano dalla Asl di Latina si tratterebbe di un link familiare come la maggior parte dei contagi che si registrano negli ultimi mesi. «Si tratta di un caso come gli altri spiega la dottoressa Silvia Iacovacci del dipartimento di prevenzione e Coordinatore delle scuole della Uoc di prevenzione attiva della Asl Dapprima abbiamo chiuso una classe con un alunno positivo, poi se ne sono aggiunte altre due e infine la docente, ma della variante inglese non abbiamo avuto sospetto».

L'ATTESA

Secondo la prassi, infatti, il prelievo del molecolare si invia all'ospedale Spallanzani di Roma per accertare la possibilità di varianti, solo se c'è un link sospetto di partenza, e non sarebbe questo il caso. «Abbiamo inviato allo Spallanzani una serie di prelievi nei giorni scorsi, ma ancora non c'è nessuna risposta dunque non si può parlare di variante inglese», spiega la dottoressa Miriam Lichtner, dirigente di Malattie infettive del Goretti di Latina.

Ovvio che la contumacia di così tante classi ha messo in apprensione la comunità di Latina Scalo, ma «si tratta di un protocollo che vuole tutelare sia gli studenti che i docenti che verranno comunque sottoposti a un test rapido di controllo nei prossimi giorni», spiega la dirigente Silvana Di Caterino.

Francesca Balestrieri

