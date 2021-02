© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VERTENZAAnche ieri mattina è andata in scena una manifestazione contro la realizzazione del sito di stoccaggio rifiuti nei pressi della Plasmon alle porte di Latina. Il sit-in, organizzato da Fiamma Tricolore in collaborazione con i comitati spontanei di Borgo San Michele e di Borgo San Donato, ha avuto luogo lungo la Migliara 45, in prossimità dell'area individuata dalla conferenza dei sindaci del 20 gennaio scorso. «Più biscotti, meno discarica» è stato il titolo provocatorio dell'iniziativa alla quale hanno partecipato diverse decine di residenti. La manifestazione, l'ultima di una lunga serie, è arrivata a poche ore di distanza dall'incontro organizzato, venerdì sera, da Latina Bene Comune per un confronto tra l'amministrazione comunale e i cittadini al fine di spiegare l'iter seguito su questa vicenda e sulla scelta della Migliara 45 che è ora oggetto, di valutazione tecnica di due consulenti nel frattempo nominati che stabiliranno se il sito sia idoneo o non idoneo allo stoccaggio rifiuti. «Qualunque sia l'esito della perizia ha precisato il sindaco Damiano Coletta -, la decisione ultima sarà di natura politica, maturata dal confronto con i sindacati, i cittadini, i comitati le realtà economiche. È stato un momento molto costruttivo ha aggiunto -: questa è la politica, noi la interpretiamo in questo modo, assumendoci le responsabilità di valutare delle scelte e di confrontarci insieme alla gente. Su questa vicenda abbiamo avuto una dimostrazione di cattiva politica da parte di chi si è schierato in modo populista senza proporre alcuna soluzione, al contrario di chi affronta i problemi». Il Comune di Sabaudia, guidato dal sindaco Giada Gervasi, in questi giorni attraverso i propri tecnici sta predisponendo una relazione sui motivi ostativi alla costruzione della discarica nei pressi della Plasmon. Tra questi, la vicinanza al Parco Nazionale del Circeo e al canale Rio Martino, su cui vigono tutele e vincoli, a centri abitati e aree agricole. La commissione Ambiente, presieduta da Francesca Avagliano, l'altro ieri ha espresso un secco no al sito di stoccaggio lungo la Migliara 45, pur riconoscendo l'importanza della chiusura del ciclo dei rifiuti.R.Cam.