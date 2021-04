2 Aprile 2021

L'ordinanza emanata dalla Regione Lazio per la gestione dell'emergenza rifiuti a seguito della chiusura della discarica di Roccasecca in provincia di Frosinone, impone alla Provincia di Latina «entro 30 giorni dalla notifica del documento» di trasmettere «un piano impiantistico ai fini dell'autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento in cui ci si impegni a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti ai sensi dell'articolo 182-bis del d.lgs 152/2006».

Oltre a imporre una serie di misure a Roma Capitale e ad impianti in provincia di Roma, ordina «fino al 6 aprile, alla Centro servizi ambientali, gestore dell'impianto di trattamento di Castelforte, in provincia di Latina, di conferire gli scarti prodotti pari a 100 tonnellate/giorno, presso la discarica Ecologia Viterbo, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nell'Ato Latina». La misura prevista proseguirà anche successivamente dal 13 al 20 aprile.

«In caso di inosservanza della presente ordinanza saranno adottate in via sostitutiva dalla Regione tutte le iniziative necessarie a garantirne l'ottemperanza, anche attraverso la successiva individuazione di uno o più soggetti attuatori delle singole prescrizioni, nonché comunicati all'Autorità giudiziaria i responsabili delle condotte omissive e che qualora a seguito dell'attivazione di tali poteri sostitutivi si rendono necessarie deroghe normative, queste saranno oggetto di successivo provvedimento». «È il momento di mettere da parte ogni polemica e lavorare insieme per il bene di Roma - ha commentato il presidente della Regione - E' importante che questo percorso abbia seguito e che tutti gli attori coinvolti collaborino per una gestione virtuosa dell'intero ciclo».

