Giovedì 25 Novembre 2021, 05:02

APRILIA

Si mette male per Paguro, la società che ha presentato il progetto di una discarica a La Gogna, periferia est della città, previa bonifica dei rifiuti inquinanti interrati illegalmente trent'anni fa. L'area Autorizzazione integrata ambientale della Regione ha infatti comunicato ieri sera il suo parere non favorevole: un'anticamera alla bocciatura definitiva del progetto da parte della Regione, anche se la decisione sarà presa solamente nel corso della terza e ultima conferenza dei servizi, il tavolo istituzionale che coinvolge tutti gli enti chiamati a dare il proprio parere ma che ancora non è stato convocato. Secondo il dirigente regionale Vito Consoli, l'intero progetto oltre a presentare delle «criticità ambientali», fa riferimento a impianti necessari per ospitare i rifiuti estratti dal sottosuolo, mentre nella realtà «La quasi totalità dei lotti previsti sono deputati all'abbancamento di rifiuti conto terzi non originati dalle operazioni di bonifica». Il parere rappresenta una doccia fredda per la società Paguro, controllata di Rida Ambiente proprietaria dell'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti in zona Selciatella ad Aprilia: tuttavia c'è da dire che la nota della Regione fa riferimento al parere negativo già espresso da Arpa Lazio, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, la cui validità è stata impugnata dalla stessa Paguro e attualmente al vaglio del tribunale amministrativo regionale, che affronterà il tema nell'udienza del 21 aprile 2022. Non è escluso che Paguro possa a questo punto contestare anche il parere dell'Area Autorizzazione integrata ambientale datato 24 novembre. Che l'area della ex cava di la Gogna sia inquinata e necessiti con urgenza di una bonifica lo sanno bene anche la Regione, l'Arpa e lo stesso Comune di Aprilia, che ha chiesto proprio ad Arpa di procedere con le analisi dell'acqua dei pozzi privati limitrofi al perimetro della cava per verificare se ci siano criticità che mettono a repentaglio la salute dei residenti. Ma autorizzare la bonifica significherebbe anche dire sì alla discarica: un nodo che gli Enti devono ancora sciogliere.

Stefano Cortelletti

