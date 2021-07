Domenica 18 Luglio 2021, 05:02

SCUOLA

Il Ministero dell'istruzione ha reso noti gli incarichi dei dirigenti scolastici per il nuovo anno scolastico. A Latina cambia la dirigenza dell'istituto comprensivo Giovanni Cena, dove arriverà la professoressa Elisabetta Corvino con un Mutamento di incarico in corso, mentre sono state confermate le dirigenti: Assunta Eliana Valterio per l'Ic Leonardo Da Vinci Rodari, Elisabetta Burchietti per il Tasso, Silvana Di Caterino per l'Ic Manuzio di Latina Scalo, Laura Uliano per il Fabiano di Borgo Sabotino. In merito alle superiori rimane a dirigere il liceo Classico Alighieri la professoressa Eleonora Lofrese, mentre torna, dopo un anno, a dirigere il Galilei Sani, Laura Pazienti.

Per quanto riguarda il resto della provincia. A nord, nell'Ic Zona Leda di Aprilia, per Mobilità interregionale arriva la professoressa Monica Comuzzi, al Toscanini conferma per Enrico Raponi, così come a Cisterna per l'Ic Plinio il Vecchio con Fabiola Pagnanelli. Sui Lepini Mobilità interregionale per il professor Giuseppe Calenzo che andrà a dirigere l'Ic Da Vinci a Sonnino, conferma per Carolina Gargiulo all'Ic Flacco di Sezze e per Rosalia Marino all'Ic Rossi di Santi Cosma e Damiano. Nuove nomine per il Da Vinci di San Felice Circeo dove arriva per un Mutamento di incarico in corso Leopolda Cotesta, e al Principe Amedeo di Gaeta con Pierangela Ronzani. Sempre a Gaeta, mutamento a scadenza per il Fermi con Pasquale Mirone, a Terracina al Bianchini per Giuseppina Izzo. Sempre a Terracina, arriverà al liceo scientifico Da Vinci Vincenzo Lifranchi che ha già diretto il San Benedetto di Latina e che lo scorso anno aveva ottenuto la dirigenza del liceo Grassi, posto che non ha occupato per impegni al Ministero. Conferme d'incarico per Miriana Zanella all'Ic Giulio Cesare di Sabaudia, per Amato Polidori all'Ic di Castelforte, all'Ic Fiorini di Terracina per Maria Laura Cecere, all'Ic Garibaldi di Fondi per Daniela Patrizio, al Celletti di Formia per Monica Piantadosi e al Pacinotti di Fondi per Gina Antonietti.

Francesca Balestrieri

