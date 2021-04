21 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA PANDEMIA

Giù i contagi nelle scorse 24 ore in provincia. La curva appare in frenata come però spesso accade con i tamponi effettuati nel corso del fine settimana solitamente in numero inferiore rispetto all'ordinario. Su 770 test complessivi sono stati accertati 50 nuovi casi, più della metà dei quali concentrati tra Latina, che ne ha contati 17, e Aprilia, che ne ha invece 11. Sono stati poi cinque i positivi a Fondi, tre nei comuni di Cisterna e Sezze, due a Formia e Terracina, uno solo infine a Bassiano, Castelforte, Maenza, Monte San Biagio, Pontinia, Sabaudia e Santi Cosma e Damiano. Al 20 di aprile 2.854 contagi. Il numero dei decessi invece raggiunge quota 500, ma si tratta di una cifra calcolata certamente in difetto che tiene conto esclusivamente dei pazienti che erano residenti in provincia e non di quelli invece ufficialmente in carico ad altre Asl. Scendono i nuovi contagi ma aumentano i ricoveri, ben 16 quelli registrati nell'arco di 24 ore che portano a 310 il numero dei cittadini che hanno fatto ricorso alle cure dell'ospedale per un aggravamento del quadro clinico causato dal virus. E crescono purtroppo, dopo due giornate di tregua, anche i decessi: sono tre, nei comuni di Cisterna, Monte San Biagio e Terracina. Le vittime avevano 58, 74 e 77 anni e rappresentano purtroppo la soglia dei 500 morti dall'inizio della pandemia. L'auspicio è che ora il picco sia finalmente alle spalle e che anche il territorio pontino possa assistere a una fase di decrescita della curva e dei contagi. Intanto però sono ancora molte le situazioni da affrontare e contenere: prima fra tutte quella dei migranti di nazionalità indiana. All'interno della comunità, composta in prevalenza da braccianti impiegate nelle campagne della provincia, continuano infatti ad essere registrate nuove positività, le ultime 18 ieri su 60 tamponi effettuati dalla Asl in un'azienda di Sabaudia. Ci sono poi casi sempre maggiori nelle scuole che quasi quotidianamente portano alla chiusura di nuove classi. E infine un cluster di variante brasiliana accertato nella città di Latina. Il referto dell'istituto Spallanzani è arrivato in questi giorni e il primo focolaio riguarda cinque dipendenti di un ufficio contagiati all'inizio del mese di aprile. Fin dalle prime indagini è emerso che si trattava di sospetta mutazione del virus e dunque si è adottato il protocollo previsto in questi casi (quarantena e tamponi molecolari per tutti gli altri dipendenti), che ha permesso che il cluster fosse immediatamente contenuto e circoscritto ma non ha impedito purtroppo che il contagio si diffondesse tra le famiglie degli impiegati, per un totale di 15 persone. Asl e prefettura sono poi al lavoro per gestire la prossima stagione estiva.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA