Casi ancora in calo in provincia di Latina: sono 103 infatti i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, due i decessi, a cui si aggiungono però la morte dell'infermiere di Sezze Lidano Petrianni e dell'ex sindaco di Gaeta Quirino Leccese, mentre sono 84 i guariti. Latina e Formia sono state ieri le città pontine che hanno contato il maggior numero di positivi, con 18 casi ciascuna, mentre sono 13 i contagi a Cisterna, 10 a Fondi, sette ad Aprilia e a Santi Cosma e Damiano, cinque a Priverno, Sezze e Terracina, tre a Gaeta, due nei comuni di Minturno, Sabaudia e San Felice Circeo, uno a Itri, Maenza, Norma, Pontinia, Rocca Massima e Sonnino, per un totale di 19 comuni coinvolti. Il conto totale dei casi trattati dall'inizio della pandemia ad oggi arriva ora a 18.850, ma il dato sale a 19.217 se si considerano anche i pazienti trattati dalla Asl pontina ma residenti fuori provincia. Gennaio arriva al momento a 4.306 contagi e 67 vittime. Gli ultimi due decessi riportati nel bollettino della Asl, sono relativi a due donne di Sonnino e di Fondi, rispettivamente di 88 e 71 anni, entrambe affette da altre patologie. Il bilancio complessivo dei morti è di 318 nei dieci mesi di pandemia. Ma quello di ieri è il dato più basso di tutta la settimana, che ha visto anche punte di sette decessi in un solo giorno. I link epidemiologici che il Dipartimento di prevenzione è riuscito a ricostruire sono ancora, per la gran parte, legati a contesti di tipo familiare ma non mancano ancora allarmi legati a focolai diffusi nelle strutture sanitarie. È il caso ancora dell'ospedale Icot di Latina dove, dopo i primi 20 positivi scoperti nei giorni scorsi nei reparti di Ortopedia e Medicina universitaria, sono stati trovati altri nove casi in Traumatologia e Riabilitazione. I pazienti contagiati sono stati isolati e alcuni dei quali trasferiti in un'area covid allestita al piano terra della struttura. La situazione è al momento attentamente monitorata e apparentemente sotto controllo, ma per contenere i focolai e scongiurare un'ulteriore diffusione del virus è stata sospesa l'attività di ricoveri non urgenti mentre il trattamento chirurgico resta attivo solo per i casi che non richiedono ricovero e che comportano dimissioni entro le 12 ore. Una buona notizia questa volta arriva da un'analisi complessiva della situazione del Lazio, dove i nuovi positivi sono stati 1.141, con un valore Rt che scende ora a 0,93 e si registra una leggera diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica. «Aumentano però i decessi ha spiegato l'assessore Alessio D'Amato e aumenta il numero dei nuovi focolai in ambito familiare. Ci sono segnali di miglioramento, ma bisogna mantenere alta l'attenzione».

