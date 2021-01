© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIOSi riparte o no? Questa la domanda che si stanno ponendo da tempo le società partecipanti al campionato di Eccellenza. La questione è stata affrontata durante una conference call tra il consiglio direttivo del CR Lazio e i presidenti dei club. Una riunione nella quale sono emersi dubbi sulla ripartenza, ma anche una certezza ovvero l'adozione di un format con la conclusione del solo girone di andata, con play off e play out finali. Due le ipotesi presentate: finire la stagione effettuando andata e ritorno, con uno sforzo notevole da parte delle società; oppure, limitarsi a terminare il girone d'andata e poi stilare classifiche ponderate per decidere le promosse e le retrocesse (due sole per girone) attraverso play-off e play-out. «A dire il vero ci sarebbe anche un'altra strada - ha commentato il presidente del CR Lazio Melchiorre Zarelli -, quella di chiudere tutto e ricominciare a settembre. Sarebbe però la sconfitta del movimento dilettantistico e della funzione sociale di un settore che invece deve dimostrarsi un interlocutore forte per non essere dimenticato dalle istituzioni. Il Comitato è pronto a fare la sua parte come in passato», facendo riferimento ai soldi stanziati per le trasferte, che potrebbero essere ristorati per sostenere le spese per i tamponi rapidi. Il ruolo sociale del calcio dilettantistico e il benessere che ha su tanti ragazzi che oggi sono chiusi in casa è stato il tema sul quale si sono poggiate le società favorevoli alla ripartenza. Il numero elevato dei contagi in Italia è invece stata la motivazione che ha accompagnato la paura e il timore di chi crede non sia corretto ricominciare. Tutti i partecipanti hanno comunque manifestato apprezzamento per l'incontro, al termine del quale il presidente Zarelli ha assicurato che le indicazioni emerse verranno portate all'esame della Lega Nazionale Dilettanti che, il prossimo 5 febbraio, sarà chiamata a decidere sulla ripartenza in tutta Italia.