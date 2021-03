12 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SITUAZIONE

Mentre il Lazio, con 1800 nuovi contagi, registra un indice Rt a 1.3 che tecnicamente è già un valore da zona rossa, la provincia di Latina mantiene stabile la curva con 150 casi nelle scorse 24 ore ma affronta un'emergenza che è ormai su più fronti e che tiene impegnato a ritmo serrato il dipartimento di prevenzione della Asl. La variante inglese dilaga e a fronte dei positivi già scoperti in un'azienda di Latina Scalo, in una scuola di secondo grado di Pontinia e in una fabbrica di Cisterna, ci sono altri contagi correlati agli stessi link epidemiologici a cui si aggiungono ulteriori casi potenziali o sospetti.

L'ALLARME

La mutazione dunque potrebbe già essere prevalente e potrebbe essere la causa di un aumento rapido in alcuni comuni del territorio pontino così come nel resto della regione.

A destare maggiore preoccupazione sono le scuole, su cui di nuovo verrà fatto il punto, questa mattina, tra azienda sanitaria e prefettura, con l'obiettivo di capire se è ancora possibile controllare la diffusione del virus soltanto con le quarantene e la chiusura delle classi.

Il dipartimento di prevenzione intanto chiederà alla direzione aziendale un incremento dei tamponi molecolari. «E' necessario puntare ad aumentarne il numero spiega il responsabile, Antonio Sabatucci Perché il test rapido offre purtroppo uno strumento di indagine limitato e spesso le varianti sfuggono a questo controllo».

Stando ai numeri registrati nel bollettino di ieri salta agli occhi il dato di Fondi che conta 31 nuovi casi di positività, tra cui quattro minori, otto under 35 e cinque persone over 70. «Il virus purtroppo sta correndo velocemente in città commenta l'amministrazione comunale - dopo una prima fase in cui sono risultati positivi giovani e adulti, sono ora in aumento i casi anche tra gli anziani. La città sta attraversando una fase molto delicata e si raccomanda prudenza dentro e fuori casa. Fino a quando la curva dei contagi non sarà nuovamente scesa al di sotto della media provinciale, è vivamente sconsigliato uscire senza giustificati motivi».

I NUMERI

Ai contagi di Fondi seguono i 20 positivi di Latina, i 16 registrati nei comuni di Aprilia e Cisterna, i 15 del comune di Pontinia e i 10 di Terracina. Altri 9 casi a Formia, 7 a Minturno e Sabaudia, cinque a Sermoneta, tre a Maenza, due nei comuni di Itri, Priverno, Santi Cosma e Damiano e Sezze, uno a Cori, San Felice Circeo e Sonnino, per un totale di 18 comuni coinvolti e 1.375 nuovi casi solo dall'inizio di marzo. Due invece le vittime, di 85 e 87 anni, residenti a Latina e Priverno, che fanno salire a 16 i decessi del mese e a 427 quelli totali in un anno di pandemia..

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA