L'ORGANIZZAZIONEA Latina in arrivo il nuovo servizio rifiuti porta a porta, ma dove è già attivo da anni resta invariato. Almeno per il momento. L'azienda speciale Abc, infatti, procederà gradualmente al rinnovo totale del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, partendo dalle aree in cui ci si avvale ancora del cassonetto stradale. Il 15 marzo si cambia modalità di raccolta, passando al ritiro porta a porta, a Latina Scalo, Borgo Faiti, Borgo San Michele e Borgo Piave.In corso la distribuzione dei kit. I nuovi masselli, dotati di manico antimicrobico, evidenziano novità. Il vetro, ad esempio, non potrà più essere raccolto insieme alla plastica e ai metalli. La nuova regola vale anche per le altre zone già servite dal porta a porta o in quelle del centro che al momento resteranno servite dal sistema dei cassonetti su strada? La risposta è no. Negli altri borghi di Latina, Sabotino, Bainsizza, Santa Maria, Podgora e nelle zone extraurbane, il servizio porta a porta procederà alla vecchia maniera, con il vetro, plastica e alluminio (il cosiddetto multimateriale) raccolto insieme nella busta azzurra, sacco nero per l'indifferenziato, giallo per la carta e il tetrapak e il mastello marrone (in circolazione ancora quelli distribuiti dalla Latina Ambiente oltre 10 anni fa) per l'umido.In queste zone il calendario è unico. Il lunedì e il giovedì viene ritirato l'umido dalle 6 del mattino; stesso orario il martedì e il sabato per l'indifferenziato, il mercoledì per la busta azzurra e il sabato per la gialla. I sacchi ben chiusi vanno posizionati sul ciglio della strada dalle 22 del giorno precedente il ritiro fino alle 6 del giorno stesso.Nei centri urbani dei borghi in cui è attivo questo servizio, è autorizzato l'uso dei cassonetti condominiali da esporre in strada in base al vigente calendario. Nei quartieri Isonzo, Latina Ovest, Centro storico, Latina Est, Q4 e Q5 e Latina Lido, a partire dal prossimo 15 marzo resteranno le uniche zone servite dal servizio di raccolta differenziata con cassonetti stradali. Il calendario per il ritiro differenzia a seconda del quartiere.R.Cam.