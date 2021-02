© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIFIUTIPiù di 3.500 mastelli consegnati a 6.700 utenze contattate, pari al 52% delle famiglie nelle aree urbane a maggiore densità di Latina Scalo e dei borghi Faiti, San Michele e Piave. È il risultato delle prime due settimane di attività di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata porta a porta da parte di Achab, la società incaricata della distribuzione da parte dell'Azienda per i beni comuni di Latina (Abc). Per quanto riguarda invece le utenze delle aree extraurbane e le attività commerciali, la consegna dei kit è iniziata questa settimana e proseguirà fino al 15 marzo. Con il kit vengono consegnati anche i sacchetti per l'umido, quelli per il secco non riciclabile e il calendario con le informazioni relative al servizio e ai giorni di esposizione.LE COMPOSTIEREAmpia anche la richiesta delle compostiere domestiche da parte degli utenti che hanno a disposizione un giardino: possono essere richieste dai residenti in tutto il Comune al numero verde dell'azienda, 800751463. Allo stesso numero si possono richiedere anche i contenitori per pannolini e pannoloni usati (cosiddetti tessili sanitari), nonché del carrellato per l'eventuale ritiro di sfalci e potature (la cosiddetta frazione verde). Gli utenti che non si trovano in casa al momento del primo o del secondo passaggio degli addetti, ricevono un avviso di mancata consegna, recante il numero verde, da contattare per fissare un nuovo appuntamento, e l'indirizzo dei due front office disponibili, dove poter ritirare direttamente i kit: uno è a Latina Scalo, in via della Stazione 209, aperto il martedì (dalle 14 alle 19), il mercoledì (9-14), il giovedì (14-19), il sabato (9-15), la domenica (10-13); l'altro è presso la sede di Abc in via dei Monti Lepini 44/46, aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.L'APPA disposizione degli utenti c'è anche una particolare app per smartphone, Junker, che, con la lettura del codice a barre presente sulla maggior parte dei prodotti di consumo, indica chiaramente la corretta modalità di conferimento dei diversi materiali; l'app offre anche la possibilità di consultare il calendario specifico di conferimento relativo alla propria area di residenza, il dizionario dei rifiuti, i luoghi per il conferimento di batterie e farmaci, orari e indirizzi dei centri di raccolta. A disposizione anche le informazioni sul sito differenziata.junkerapp.it/latina e sul sito di Abc, abclatina.it dove trovare anche domande e risposte sull'operatività del porta a porta.A Latina Scalo e nei borghi Piave, Faiti e San Michele il porta a porta inizierà il 15 marzo: si tratta dei primi 20mila abitanti, nei primi 4 quartieri scelti appositamente in quanto quelli più esterni, confinanti con altri Comuni, per contenere il malcostume di conferimento di rifiuti da altri territori.Andrea Apruzzese