L'INCHIESTALo spessore criminale di Massimiliano Moro ricostruito nei passaggi dell'ordinanza di custodia cautelare che nei giorni scorsi ha portato agli arresti dei responsabili del suo omicidio, Andrea Pradissitto, Simone Grenga, Ferdinando Furt e Ferdinando Macù Ciarelli. Nelle pagine firmate dal gip Francesco Patrone viene ricostruita la figura di Moro, tornato a Latina dopo dieci anni trascorsi all'estero con il preciso intento di far valere il proprio peso criminale sul territorio circondandosi di persone fidatissime per affermarsi ed esautorare il clan dei rom.Ma proprio per comprendere il personaggio vengono ripercorse le indagini giudiziarie che lo avevano visto coinvolto negli anni precedenti, ricostruendo un pezzo di storia criminale del capoluogo a partire dagli anni '90 con la spartizione dei bottini milionari degli uomini d'oro. Il primo degli episodi citati dal gip di Roma è quello dell'agguato a Mario Zof datato 4 novembre 1992, in piena notte lungo Corso della Repubblica. In quell'occasione Moro, in compagnia di Tuma e Cha Cha Di Silvio, come era stato ricostruito dalla vittima, si era avvicinato a Zof e aveva esploso colpi di pistola che lo avevano raggiunto alle gambe. Dopo essersi inizialmente sottratto alle ricerche, il giorno dopo si consegnò spontaneamente e venne sottoposto a fermo per un reato poi derubricato in lesioni gravi.IL DELITTO MICILLODue anni più tardi Moro resta coinvolto nell'omicidio di Raffaele Micillo, per il quale viene arrestato l'esecutore materiale Lello Gallo ma viene poi fermato anche lui stesso e indagato Carlo Maricca. E' a quel punto che Moro va via dall'Italia, rifugiandosi prima in Romania, dove viene arrestato ed estradato, poi in Venezuela, dove inizia una nuova vita con un nuovo nome, fino alla sua assoluzione. Il movente del delitto Micillo nasce proprio da dissapori sorti per la spartizione del bottino di rapine commesse dalla banda degli uomini d'oro.LA GAMBIZZAZIONEUn anno dopo il suo ritorno a Latina, la notte del 10 agosto 2006, davanti al locale I Gufi di via Isonzo viene gambizzato Agostino Riccardo che era stato scarcerato solo tre giorni prima. Due persone a bordo di uno scooter lo avvicinano, lo chiamano e gli sparano dei colpi alle gambe da una calibro 7,65. La vittima sa che nell'agguato è coinvolto Massimiliano Moro Moro e che è stato proprio lui probabilmente a premere il grilletto, tanto che nei giorni successivi si organizza un incontro di chiarimento al quale partecipa, in difesa della vittima, Ermanno D'Arienzo, uno dei sette uomini d'oro.LE ARCHIVIAZIONIL'ordinanza fa poi riferimento alla gambizzazione di Roberto Rossi, proprietario dell'esercizio Dolce Notte Superciccio. E' il 2008 ma anche questo caso, come il precedente, viene chiuso con un provvedimento di archiviazione perché non si arriva ad identificare l'autore del reato ma il pentito Renato Pugliese racconta che tutto nasce dal mancato pagamento di un'estorsione e cita ancora Massimiliano Moro. Nel 2008 è la volta del ferimento di Etmond Collaku e dell'aggressione di Donatella Amistà, poi della gambizzazione di Roberto Mengoni ad Aprilia, infine dell'attentato a Maurizio De Bellis, il 19 ottobre del 2008, quando viene lanciata una bomba a mano nel giardino di casa. Procedimento archiviato anche in questa circostanza, ma Pugliese e riccardo attribuiscono a Moro il ruolo di mandante. Un lungo elenco di episodi violenti da cui Moro era riuscito quasi sempre indenne, tanto da progettare appunto di fare il salto di qualità progettando l'agguato a Carmine Ciarelli.Laura Pesino© RIPRODUZIONE RISERVATA