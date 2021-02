L'UDIENZA

Una testimonianza sicuramente difficile quella di ieri mattina nell'ambito dell'inchiesta a carico di alcuni esponenti del clan Di Silvio chiamati a rispondere di rapina a mano armata e estorsione. Nell'aula della Corte di assise del Tribunale di Latina davanti al giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota si è tenuto l'incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero Marco Giancristofaro per acquisire alcune prove nella fase delle indagini preliminari, prove per le quali non è possibile attendere sino al dibattimento a causa del rischio di perderle. In questo caso si trattava di una prova fondamentale per l'inchiesta vale a dire la testimonianza della madre della vittima che era presente all'irruzione degli imputati che vantavano un credito neri confronti dei figli. La donna ha voluto a tutti i costi denunciare l'accaduto e non era scontato visto che le altre vittime, cioè i figli, conoscono bene fin da ragazzini gli aggressori, sono cresciuti insieme nello stesso quartiere popolare. Quella sera del 28 agosto 2020 Antonio Di Silvio detto Patatino, 28 anni, figlio di Romolo, si era presentato nell'abitazione armato di pistola e aveva minacciato il ragazzo chiedendo indietro del denaro per un debito di droga contratto da lui e dal fratello. Non essendo stato pagato aveva portato via un Ipad, un paio di occhiali da vista, una felpa e un paio di ciabatte. L'arresto era arrivato a poche ore di distanza quando gli agenti della Squadra mobile, allertati da una telefonata delle vittime, erano andati dritti a casa di Patatino dove avevano trovato la refurtiva. A distanza di un mese era arrivata la misura cautelare anche per il fratello, il 23enne Ferdinando Di Silvio detto Prosciutto, in quanto ritenuto responsabile di estorsione in concorso. Ieri mattina la donna ha confermato quanto accaduto quella sera: pur essendo arrivata a casa quando i due giovani esponenti del clan, assistiti dagli avvocati Sandro Marcheselli e Luca Melegari, avevano già fatto irruzione nell'abitazione, ha comunque potuto vedere quanto accaduto e ha ricordato in aula le minacce dei Di Silvio pistola alla mano per avere del denaro per un debito di droga. Non è escluso che ora si possa procedere con la richiesta di giudizio immediato.

Elena Ganelli

