Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:03

IL RETROSCENA

Tra gli arrestati nell'inchiesta Scarface c'è anche un nome noto alle cronache, Simone Di Marcantonio. E' accusato di essere il mandante di un'azione intimidatoria per il recupero di una somma di denaro ai danni di Emilio Pietrobono. Secondo la ricostruzione Di Marcantonio affidò l'incarico a Marco Ciarelli e Manuel Agresti che scortarono Pietrobono fino alla filiale della banca Bper, sotto la minaccia di una pistola, intimandogli di bloccare un assegno emesso a favore di Fabio Di Stefano. Un tentativo che fallì dopo l'intervento dei Di Silvio a protezione di Di Stefano. In questo caso, secondo l'accusa, Di Marcantonio, Ciarelli e Agresti utilizzarono il metodo mafioso avvalendosi della forza di intimidazione del clan Ciarelli.

L'episodio, legato a una somma di denaro contesa, si inserisce in un quadro in realtà più ampio e significativo. «Il gruppo dei Di Silvio - scrive il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare - facente capo a Romolo Di Silvio ha voluto rimarcare il proprio potere sul territorio, sicché il prelievo indebito di denaro da parte di Pietrobono si è trasformato nell'occasione per la delimitazione di confini tra le due famiglie rom.

IL PRECEDENTE DI GANGEMI

Il nome di Simone Di Marcantonio era già comparso nelle carte dell'indagine che portò al maxi sequestro da 10 milioni di euro a carico di Sergio Gangemi, considerato dagli investigatori vicino alla ndrangheta calabrese. Anche in questo caso pesarono le dichiarazioni dei pentiti del clan Di Silvio, Renato Pugliese e Agostino Riccardo, coperte ma molti omissis. Il 17 agosto 2018 Agostino Riccardo, parlando di Sergio Gangemi, indicò come un suo prestanome «Simone Di Marcantonio con il quale ha delle società che gestiscono centri anziani a Latina e dintorni. Sergio Gangemi ha a che fare con il proprietario della società omissis che si occupa dell'allestimento di veicoli speciali».

LA SOCIETA'

Due mesi dopo il pentito aggiunse: «Simone Di Marcantonio ha una Bmw serie 6 colore oro, è intestata a una società di cui adesso non mi viene il nome, ma che è riconducibile a Gangemi, ricordo che disse che quella macchina rischiava di far saltare tutto il giro delle fatture...». Pochi giorni dopo Riccardo riferì di un incontro avvenuto in un bar nel pieno centro di Latina, poco dopo l'operazione Don't Touch: «Omissis disse a Simone Di Marcantonio di andare subito a prelevare 250 euro perché servivano i soldi per i carcerati... Simone rimase interdetto ma Omissis insistette e lui andò a prelevare i soldi... Dopo due o tre giorni ci ha mandato a chiamare Gangemi presso la sua concessionaria, ci ha detto che Omissis doveva lasciare stare Di Marcantonio perché era una persona vicina a lui. Omissis rispose che avevano arrestato tutti del loro gruppo, che le mogli erano rimaste da sole e che servivano soldi per i carcerati. Gangemi rispose che avevamo ragione ma che Simone era una persona di sua fiducia».

Di Marcantonio, secondo la ricostruzione dei pentiti, godeva dunque della protezione di Gangemi in quanto suo uomo di fiducia, nessuno poteva colpirlo con estorsioni o intimidazioni.

M.Cusu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA