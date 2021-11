Giovedì 11 Novembre 2021, 05:02

CALCIO, SERIE C

Il Latina Calcio 1932 continua la sua marcia di avvicinamento alla sfida che si disputerà domenica alle 14.30 al Francioni contro il Campobasso. Al match non potrà prendere parte lo squalificato Teraschi, a causa della quinta ammonizione stagionale rimediata contro la Virtus Francavilla.

Non sarà in panchina nemmeno l'allenatore Daniele Di Donato fermato per un turno dal Giudice Sportivo, con annessa multa di 500 euro, per avere - si legge nel comunicato - al termine del primo tempo nel corridoio antistante gli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del secondo assistente in quanto lo avvicinava e gridava a gran voce parole irrispettose al suo indirizzo. L'allenatore nerazzurro è stato sanzionato anche per avere, al 16' del secondo tempo, diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti nonostante fosse stato espulso. Per la gara con i molisani resta in forte dubbio la presenza dell'attaccante Rosseti, out per problemi fisici. Torna, intanto, la promozione Ora più che mai tutti allo Stadio per la tifoseria di casa che potrà accedere ai settori curva locali (8 euro) e gradinata (12) del Francioni a prezzo scontato. Sconto anche per gli under 14 che potranno entrare allo stadio con il biglietto ad un euro (oltre i costi di prevendita) accompagnati da un adulto pagante.

OPERAZIONE

Riuscito l'intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per il 23enne centrocampista Emanuele Spinozzi. La ricostruzione è avvenuta presso l'Icot, l'istituto chirurgico ortopedico traumatologico, con intervenuto chirurgico della durata di trenta minuti svolto dall'equipe diretta dal professor Agostino Tucciarone, coadiuvato dai medici Mauro Palmacci e Matteo Cantore. Ci vorranno ora sei mesi per rivederlo nuovamente in attività.

Davide Mancini

