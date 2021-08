Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:00

PALLANUOTO

Un'icona internazionale per ridare lustro alle vicecampionesse olimpiche di Rio 2016. Il Setterosa ha inaugurato un nuovo ciclo affidando la gestione ad un totem della pallanuoto come Carlo Silipo, napoletano doc (il più azzurro di sempre con 482 presenze nel Settebello), uno dei pretoriani del serbo Ratko Rudic negli anni '90. La mancata qualificazione per i Giochi di Tokyo - ko nel preolimpico di Trieste contro l'Ungheria - ha pesato tanto sul morale, ma ora si apre un'altra suggestiva fase con due appuntamenti nel 2022: a maggio il Mondiale di Fukuoka (Giappone) e poi a fine agosto gli Europei di Spalato. Al suo fianco ha chiamato nelle vesti di assistente il gaetano Mino Di Cecca, che sarà a stretto contatto con due colonne del passato come Elena Gigli (preparatrice dei portieri) e Alexsandra Cotti. «Sinceramente non me l'aspettavo, è stato un fulmine a ciel sereno - confessa il professionista pontino, cresciuto nella cantera della Serapo Sport, che compirà 48 anni il 28 agosto Ho lavorato con lui per due anni. E' una persona intelligente, un grande conoscitore di sport e affiancarlo per me è un onore, era il mio idolo sin da bambino. Ho tifato da sempre per il Setterosa, non pensavo di passare al settore femminile dopo tanti anni vissuti nel maschile. Il percorso sarà pieno di insidie, bisognerà lavorare sia dal punto di vista tecnico che fisico per colmare il gap, ma l'Italia per la sua storia deve assolutamente ritornare al top». «Tra noi c'è grande sintonia interviene Silipo parlando del suo collega - e ho pensato che fosse la persona giusta per seguirmi in questa esperienza». L'ultimo common training al centro federale di Ostia con la Francia, altra esclusa eccellente dalla kermesse a cinque cerchi, è stato il giusto antipasto per arrivare in piena forma alla World League ad inizio ottobre.

I PRECEDENTI

Silipo-Di Cecca è un binomio inscindibile già protagonista con l'U20 maschile, bronzo mondiale nel 2019 in Kuwait e anche con l'U18 e U19. Ma il pensiero del tecnico di Gaeta, insegnante di sostegno nella capitale alla scuola Pablo Neruda, si sposta inevitabilmente sul suo mentore Nando Pesci (scomparso il 7 agosto 2019), ex coach del Latina che trascinò alla promozione in A1 nel 2007-2008. «Abbiamo condiviso tanti bellissimi momenti vincendo un Mondiale in Ungheria e due Europei giovanili in Germania e in Francia. Lo ringrazio perché mi ha introdotto in questo mondo, insegnandomi tanto. Lo ricorderò per sempre».

Andrea Gionti

