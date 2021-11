Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:02

Ha presentato ricorso al Tar anche un candidato consigliere non eletto della stessa coalizione del sindaco eletto, Damiano Coletta. Si tratta di Antimo Di Biasio, della lista Per Latina 2032. Ora la Lepori entra in giunta, e dovrà quindi lasciare il Consiglio, facendo così scattare l'ingresso in aula del primo dei non eletti. E qui scatta il ricorso: «Io ho ottenuto 246 voti » sostiene Di Biasio. Ma fa riferimento al risultato riportato dal sito del Comune (che però specifica come quelli pubblicati siano dati non ufficiali). «E' lo stesso risultato che emerge dai calcoli dei rappresentanti di lista; nel verbale delle operazioni dell'ufficio centrale, invece, mi sono ritrovato con 237 voti, 9 di meno rispetto a quanto presente nei verbali di sezione». Una circostanza che lo fa scendere da primo dei non eletti a secondo, dietro a Nazzareno Ranaldi che ha 242 voti. Di Biasio spiega di essersi accorto quando, «avuta notizia dell'assegnazione della delega di giunta alla Lepori, mi sono recato in Comune per apprendere le procedure per entrare in Consiglio. Allora mi è stato risposto che non ero il primo dei non eletti. Ho richiesto l'accesso agli atti e vengo in possesso del verbale venerdì, ultimo giorno utile per la presentazione del ricorso, da cui si evince come non siano state riportate nella tabella finale le preferenze a me assegnate in 4 sezioni. Io voglio solo vedermi riconosciuto ciò che è giusto».