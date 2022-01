Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:04

FORMAZIONE

Hanno studiato, carteggiato, tagliato, incollato, stuccato e verniciato. Hanno costruito un mobile, ingenuo ma buono, e se lo sono portato a casa. Dopo quattrocento ore di full immersion, tra la teoria e la pratica, si sono diplomati i 6 allievi (su 14 selezionati) della prima accademia per falegnami in Italia ideata, istituita e finanziata dalla Devoto Design di Cisterna, azienda leader del settore degli interiors in legno fin dal 1979. Tre di loro sono già stati assunti in azienda. «Hanno lavorato bene e con passione spiega il titolare dell'azienda in via Grotte di Nottole, Claudio Devoto continueremo ad insegnare loro il mestiere e li osserveremo con attenzione anche sul saper essere perché un vero professionista sa anche essere». Il saper essere è la parte che sul retro dell'attestato in fondo al programma svolto infatti è ancora in bianco perché è da approfondire. «I tre nuovi assunti saranno affiancati da un tutor continua Devoto anche se già hanno appreso e messo in pratica le tecniche del restauro conservativo, avendo riportato alla luce un vecchio tavolo mantenendo il suo sapore nella pulizia e nella gradevolezza». Frutto della passione ed esperienza di Claudio Devoto e della consorte Caterina Bosco, attualmente affiancati dalle figlie Cecilia e Marianna, la Devoto è stata scelta da alcuni tra i più affermati architetti e design, come Jean Nouvel, Fuksas, Paolo Portoghesi, Mario Botta o Zaha Hadid, per realizzare gli interni di musei, teatri, centri fieristici, prestigiosi alberghi, università nel mondo. Ma l'esperta maestranza sta gradualmente per andare in pensione con il rischio che il proprio bagaglio di abilità e conoscenza vada perduto. Ecco allora che il moderno stabilimento di oltre 6mila metri quadri nell'area industriale di Cisterna ha dato vita non a una vera e proprio scuola di formazione teorico e pratica per le nuove generazioni. «È stata un'esperienza bellissima, davvero una grande gioia conclude Devoto ho la lavagna piega di progetti, idee, appunti, disegni. Mi piacerebbe che anche gli artigiani di altri mestieri, i fabbri, gli idraulici, si inventassero una scuola di questo genere, la strada è facile e appagante. L'artigianato sta quasi per scomparire. Con questa scuola abbiamo voluto non solo far comprendere che offre molte opportunità di occupazione, ma abbiamo voluto trasmettere il senso della bellezza del mestiere, il piacere e la soddisfazione nel riuscire a realizzare con perizia e passione un'idea». «L'azienda Devoto si conferma un'eccellenza del nostro territorio a livello mondiale commenta il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, presente nell'azienda nel giorno degli esami ma soprattutto si dimostra capace di interpretare il futuro e valorizzare il fattore umano, investendo nelle tecnologie e nella professionalità, coniugando tradizione a innovazione, collaborando con le istituzioni locali e investendo nei giovani. Con questa scuola ha dato loro l'opportunità di acquisire elevate competenze per trovare facilmente occupazione e per garantire un futuro al grande vanto dell'Italia nel mondo: l'artigianato di qualità.

Claudia Paoletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA