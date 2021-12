Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

VOLLEY A3

L'Opus Sabaudia chiude il girone d'andata con il Tuscania, nel derby laziale del campionato di pallavolo maschile di serie A3. Il giorno di Santo Stefano, al palazzetto di Montefiascone (con fischio d'inizio alle 18), le due formazioni si affronteranno con la consapevolezza di poter dar vita a una sfida in cui il pronostico potrebbe saltare. Il Sabaudia, nonostante arrivi all'appuntamento dopo la sconfitta casalinga in tre set con l'Aci Castello, è reduce da una striscia importante in cui la squadra guidata da coach Mauro Budani era andata sempre a punti, centrando due vittorie (con Galatina e Ottaviano) e una sconfitta al tie-break (con Modica). «Affrontiamo questa sfida con tanta umiltà e dobbiamo lavorare molto per farci trovare pronti» ha tagliato corto il tecnico dei pontini che, nell'ultimo match, a causa di alcuni problemi fisici ha dovuto rinunciare a tanti protagonisti anche a partita in corso: Zornetta e Schettino su tutti. Il Tuscania, dal canto suo, si presenta forte delle quattro vittorie consecutive nelle ultime quattro ed è attualmente la seconda forza del campionato visto che con 24 punti in undici partite dietro al Lecce. Il match verrà trasmesso in diretta su Legavolley.tv.

