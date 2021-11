Lunedì 8 Novembre 2021, 05:02

LUNGOMARE

A notare la carcassa adagiata sul bagnasciuga sono state, ieri mattina, alcune persone che stavano facendo una passeggiata sulla spiaggia di Sabaudia.

È stato ritrovato ieri, sul lungomare della nota località balneare pontina, un esemplare senza vita di delfino trascinato dal mare sulla riva. Non si conoscono i motivi del decesso del mammifero ma la carcassa presenta un taglio netto nella zona antecedente la coda come se il delfino fosse stato tranciato di netto. Forse il mammifero è rimasto vittima della voracità di un altro pesce oppure è stato ferito mortalmente da un'elica, ma al momento è possibile soltanto avanzare delle ipotesi. Non si sa nemmeno a quando risalga la morte. Ora, una volta attivate le procedure, quel che resta del povero delfino sarà rimosso e smaltito da parte del Comune di Sabaudia. La presenza di questo splendido cetaceo al largo delle coste pontine e soprattutto nelle acque antistanti l'arcipelago ponziano, è stata più volte segnalata negli ultimi anni. A dimostrazione di come il meraviglioso animale vi abbia trovato un habitat ideale. Purtroppo ieri il ritrovamento dell'esemplare morto.

E.Pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA