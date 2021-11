Domenica 7 Novembre 2021, 05:04

IL PERSONAGGIO

Ricandidarsi dopo una pausa di anni, e risultare il primo degli eletti della propria lista, tornando in Consiglio con più di mille preferenze personali. È capitato, in queste elezioni amministrative di Latina, a Enzo De Amicis (Pd): medico di medicina generale, uomo dalla personalità poliedrica, fine umorista, vignettista di satira politica, appassionato di sport come di musica (anni fa è stato medico del tour di Vasco Rossi, come per 20 anni del Latina Calcio), organizzatore di eventi che spaziano dal teatro ai concerti.

Che emozione le dà questo ritorno in Consiglio, come primo degli eletti del Pd? «Forse l'emozione più grande è avere sfondato il muro delle mille preferenze: ci ho lavorato molto: se la campagna si fa in un certo modo, si ottengono risultati importanti. Era il mio obiettivo, l'ho raggiunto, ma è stato anche un sacrificio fatto per un partito in cui credo, e che aveva passato vicissitudini particolari e aveva bisogno di una ricarica. L'altro obiettivo è dare un contributo importante in una fase cruciale del Paese e della città».

I GIOVANI

E che effetto le fa, vedere che anche giovani come Valeria Campagna hanno doppiato le mille preferenze?

«Valeria ha avuto una visibilità importante in questi cinque anni, si è impegnata molto, ma, a parte lei, ho visto tutto un mondo giovanile che si è speso tanto: anche Maiocchi e Pannone hanno fatto da riferimento e da collante». Per quali temi si impegnerà in Consiglio? «Sono prioritari gli spazi del sociale e della sanità, con il progetto del nuovo ospedale, e il rafforzamento della medicina del territorio; poi la sostenibilità ambientale, la rigenerazione urbana».

L'ANATRA ZOPPA

Si aspettava un risultato del genere, un sindaco Lbc e un Consiglio di centrodestra?

«Avevo sempre ipotizzato il ballottaggio, che è un'altra partita, rispetto al primo turno; sapevo che avrebbe vinto Coletta, mi sono speso tanto per questo». La coalizione di Coletta avrebbe potuto fare qualcosa di più al primo turno? «Quello che doveva essere fatto è stato fatto. Poi, l'ultimo soffio di vento, favorevole al centrosinistra, ha dato l'ultima carezza a Damiano determinando la sua vittoria».

NIENTE ASSESSORATO

Fino a qualche giorno fa, il suo nome era in ballo per un posto in giunta, poi il sindaco ha parlato di assessori tecnici. Cosa ne pensa? «Oggi c'è una difficoltà a far digerire al centrodestra una visione politica in senso stretto; allora bisogna dare una mano per poter dare una indicazione come partito, anche come scelte tecniche. Non concorriamo ad accendere un clima di tensione».

Il suo film preferito? «Sono appassionato di film di guerra: Salvate il soldato Ryan». Quali sport pratica? «Quasi tutti, calcio soprattutto. Ultimamente abbiamo creato una società di football americano, Mosquitos Latina, e stiamo mettendo in fila tutti gli atti per creare anche un campo».

Prossimi progetti? «Ieri (venerdì, ndr) il bassista di Vasco ha tenuto un concerto, gli ho lanciato l'idea di fare nuovamente le prove del tour, e la tappa zero, a Latina».

An.Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA