Tra incessanti folate di vento, scariche temporalesche e ondate in grado di fagocitare qualunque cosa capitasse a tiro, anche a Terracina e Fondi il maltempo di fine estate si è lasciato dietro migliaia di euro di danni, abbattendosi in maniera talmente violenta che le amministrazioni comunali hanno avviato le procedure per richiedere a Regione e Governo lo stato di calamità naturale. Una decisione deliberata dalle rispettive giunte nei giorni scorsi, aprendo le porte a una serie di ricognizioni al fine di inquadrare gli strascichi degli eventi metereologici e stimare l'entità di ristori e spese per interventi di mitigazione dei pericoli.L'ondata di maltempo a cui si fa riferimento è quella scatenatasi tra il 28 e il 29 agosto, investendo buona parte del Lazio meridionale con eccezionali condizioni meteo caratterizzate da un mix di forti venti, abbondanti precipitazioni e intense quanto violente mareggiate.«Tali eventi - ricorda la Giunta terracinese nel richiedere lo stato di calamità - hanno causato danni alla viabilità, nonché un'importante erosione del litorale con conseguente danneggiamento degli stabilimenti balneari, oltre all'abbattimento delle attrezzature balneari con conseguente perdita e distruzione delle stesse».Ombrelloni, lettini, passerelle, staccionate, coperture, interni dei locali: nella zona a mare la furia degli elementi ha risparmiato ben poco.Ed ecco la necessità di «un'azione doverosa soprattutto nei confronti delle attività balneari, esposte a nubifragi e allagamenti al termine di una stagione iniziata tardi anche a Terracina, come nei comuni limitrofi», spiega l'assessore all'Ambiente Vincenzo Di Girolamo.«Tutelare i balneari chiedendo lo stato di calamità è un modo per proteggere uno dei settori più significativi della nostra economia, garantendo la messa in sicurezza e il ripristino delle condizioni di agibilità delle infrastrutture e delle aree interessate da erosione e dissesti idrogeologici».L'iter legato alla deliberazione della giunta è in via di ultimazione, nella speranza che la richiesta di assegnazione di risorse finanziarie appena trasmessa trovi terreno fertile negli uffici della Regione e della presidenza del Consiglio dei ministri. Situazione praticamente identica nella vicina Fondi, dove l'amministrazione ha appena pubblicato un avviso per invitare cittadini e titolari di attività produttive a comunicare entro il 22 settembre eventuali danni subiti, corredando le relative istanze con una «stima delle somme occorrenti al ristoro», precisando che i contributi regionali potranno essere riconosciuti solo nella parte non coperta da polizze assicurative.Mirko Macaro