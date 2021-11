Venerdì 12 Novembre 2021, 05:04

IL FINANZIAMENTO

La Regione Lazio stanzia 7,2 milioni di euro per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica per le province di Roma e Latina. A Latina spetterà un finanziamento di 2,7 milioni di euro per la ristrutturazione di oltre 120 alloggi di edilizia residenziale pubblica dislocati in circa 20 Comuni pontini. «Con questo ulteriore investimento prosegue l'impegno per la riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica delle Ater: si tratta del più grande programma di manutenzione e adeguamento delle case popolari degli ultimi 20 anni» dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

«Grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio rimetteremo a disposizione degli aventi diritto 120 alloggi, è una scelta strategica per dare una risposta ad una pressante domanda sociale e consente il recupero di un significativo patrimonio pubblico», dice Marco Fioravante presidente di Ater Latina. In particolare si metteranno a disposizione alloggi lì dove l'emergenza casa è più forte, nelle grandi aree urbane. Nel dettaglio si recuperano 40 alloggi per la città capoluogo, 15 per Aprilia, 14 per Cisterna e 10 a Formia. Gli immobili sono già nella disponibilità di Ater Latina ma hanno bisogno di lavori di ripristino: con le risorse stanziate dalla Regione questi interventi verranno avviati e terminati in tempi brevi. «Sottolineiamo - continua Fioravante - che gli alloggi sono, nella quasi totalità, quelli recuperati dalle azioni poste in essere contro il fenomeno delle occupazioni abusive. Gli immobili sono oggi in condizione di inabitabilità. Siamo impegnati conclude Marco Fioravante con Regione Lazio, e colgo l'occasione per ringraziare l'assessore Massimiliano Valeriani e il presidente Nicola Zingaretti, in un'azione di accelerazione per dare risposte alla fase di emergenza sociale che stiamo attraversando con la scelta strategica, confermata da questo stanziamento di valorizzare e utilizzare al massimo il nostro patrimonio immobiliare».

Fra.Ba.

