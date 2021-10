Sabato 23 Ottobre 2021, 05:03

I primi classificati nelle diverse sezioni della Biennale internazionale d'arte di Fondi, che si è svolta dal 17 Luglio al 29 Agosto, sono risultati vincitori di una personale che si terrà fino al 27 ottobre, presso la Galleria internazionale area contesa arte in via Margutta 90 a Roma. Si tratta degli artisti Claudio Martusciello (arte visiva), Pier Francesco Mastroberti (Cultura e istallazione), Michele Pagliaro (fotografia) e Francesco D'Acunto (didattica scolastica). La Biennale è stata organizzata dall'associazione culturale Musicinecultura con l'associazione culturale Euterpe e l'associazione culturale Onlus Aletes e con il patrocinio del Comune, della Pro Loco di Fondi, della Casa dellacCultura e del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e lago di Fondi. L'iniziativa avrà cadenza biennale e si svolgerà in tutti gli anni dispari a partire dal 2021. L'evento ha visto come protagonista l'Arte in tutte le sue espressioni: quella Visiva, la scultura, compresa la ceramica, le istallazioni, la fotografia, ma anche la letterattura, la poesia, la musica ed il cinema. Chiunque si consideri Artista ha avuto modo di manifestare la propria creatività, toccando le tematiche più vicine al proprio essere artistico. Il progetto Biennale internazionale d'arte di Fondi 1^ edizione 2021 ha coinvolto artisti, esperti e maestri di fama nazionale ed internazionale, cittadini e associazioni della città e delle zone limitrofe, studenti di istituti di primo e secondo grado del territorio. Gli alunni hanno affrontato il tema Le bellezze del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi'. L'esposizione delle opere, si è tenuta all'interno di strutture situate nel centro storico e, in particolare, nel Castello Caetani, nel palazzo Caetani e nel Chiostro presso il complesso di San Domenico. Le sale e il cortile della Giudea sono invece state destinate alle dimostrazioni didattiche interattive e ai laboratori artistici.

